Studija turističke agencije Saga holidejs (Saga Holidays) uporedila je 80 evropskih ostrva prema klimi, gastronomskoj ponudi i prirodnim lepotama.

Hrvatska i španska ostrva među najboljima u Evropi

Na vrhu ukupne liste dominiraju španska i hrvatska ostrva, koja zauzimaju čak devet od deset vodećih mesta.



Pobednik je ostrvo Tenerife, sa ocenom 95 od mogućih 100, zahvaljujući velikom broju sunčanih dana, prirodnim lepotama i bogatoj gastronomskoj ponudi. Slede španska La Palma i portugalska Madeira. Odmah iza njih nalazi se Korčula, koja je zauzela odlično četvrto mesto, dok je Mljet peti.



Među deset najboljih našli su se još Lošinj na sedmom i Brač na osmom mestu.



- Top-10 evropskih ostrva:



- Tenerife (Španija)



- La Palma (Španija



- Madeira (Portugal



- Korčula (Hrvatska)



- Mljet (Hrvatska)



- Majorka (Španija)



- Lošinj (Hrvatska)



- Brač (Hrvatska)



- Gran Kanarija (Španija)



- La Gomera (Španija)

Kako su birana najbolja ostrva?

Agencija Saga holidejs uporedila je 80 evropskih ostrva prema tri kriterijuma: vremenskim prilikama, gastronomskoj ponudi i udelu zelenih površina.



Prilikom izračunavanja konačne ocene najveću težinu imala je priroda i zelenilo (45 odsto), zatim klima (35 odsto), dok je ponuda restorana, kafića i barova učestvovala sa 20 odsto ukupne ocene.

Hrvatska prednjači po zelenilu

Kao najveći adut hrvatskih ostrva pokazalo se upravo zelenilo. Mljet je proglašen najzelenijim evropskim ostrvom, dok je Korčula zauzela treće mesto. Između njih našla se portugalska Madeira.



Iz agencije Saga holidejs ističu da je Mljet, poznat kao hrvatsko "zeleno ostrvo", znatno mirniji od najpoznatijih jadranskih destinacija poput Dubrovnika i Splita, zbog čega ga preporučuju svima koji žele opušteniji odmor u prirodi.

Gde će najviše uživati ljubitelji sunca i dobre hrane?

Kada je reč o broju sunčanih dana, očekivano dominiraju Kanarska ostrva. Tenerife su ponovo na prvom mestu, ispred La Gomere i Gran Kanarije, a ceo arhipelag proglašen je najboljim izborom za odmor tokom cele godine, piše Index.hr.



Ljubitelji gastronomije, s druge strane, najviše razloga za posetu imaju u Italiji. Kapri je proglašen najboljim evropskim ostrvom za gurmane, ispred Sardinije i grčkog Santorinija. Među specijalitetima koji su posebno izdvojeni nalaze se čuvena salata "kapreze" i tradicionalni ravioli "kapreze".



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