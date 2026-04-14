Mnogi danas ne znaju da kasete koje su nekada bile deo svakodnevnog života mogu vredeti ozbiljan novac.
Ako ste ih nekada kupovali, možda baš u podrumu ili na tavanu imate skriveno blago.
Najvrednije kasete na tržištu
Nisu sve kasete podjednako tražene. Njihova cena zavisi od retkosti, istorijskog značaja i potražnje među kolekcionarima.
Među najtraženijim izdanjima izdvajaju se:
- The Madonna Collection (1987) – iako masovno proizvedena, ograničena dostupnost na pojedinim tržištima podigla je cenu
- Xero (1997) – demo kaseta benda koji je kasnije postao Linkin Park, dostiže i nekoliko hiljada evra
- Floral Shoppe (2012) – kultni vaporwave album projekta Macintosh Plus, izuzetno retko izdanje
- Year Zero + Unreleased Material (1996) – kolekcionarska kaseta kanadskog repera Buck 65
Od čega zavisi cena
Vrednost kaseta određuje nekoliko ključnih faktora:
Stanje očuvanosti – originalna kutija i minimalno korišćenje značajno povećavaju cenu
Kvalitet zvuka – kasete koje se reprodukuju bez šuma i oštećenja su traženije
Retkost i popularnost izvođača – ograničena izdanja i poznati muzičari postižu najviše cene
Neke kasete danas se prodaju za iznose koji premašuju prosečnu platu, a pojedini primerci dostižu vrednost koja može parirati ceni nekretnine, prenosi Biznis Kurir/Klik.hr.
Gde možete da ih prodate
Tržište kolekcionarskih kaseta u poslednjih nekoliko godina beleži snažan rast, a prodaja se najčešće odvija putem:
- eBay – globalna platforma za kolekcionare
- Catawiki – aukcije retkih i vrednih predmeta
- Subito – popularna među evropskim kupcima
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)