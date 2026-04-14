Mnogi danas ne znaju da kasete koje su nekada bile deo svakodnevnog života mogu vredeti ozbiljan novac.

Ako ste ih nekada kupovali, možda baš u podrumu ili na tavanu imate skriveno blago.

Najvrednije kasete na tržištu

Nisu sve kasete podjednako tražene. Njihova cena zavisi od retkosti, istorijskog značaja i potražnje među kolekcionarima.

Među najtraženijim izdanjima izdvajaju se:

The Madonna Collection (1987) – iako masovno proizvedena, ograničena dostupnost na pojedinim tržištima podigla je cenu Xero (1997) – demo kaseta benda koji je kasnije postao Linkin Park, dostiže i nekoliko hiljada evra Floral Shoppe (2012) – kultni vaporwave album projekta Macintosh Plus, izuzetno retko izdanje Year Zero + Unreleased Material (1996) – kolekcionarska kaseta kanadskog repera Buck 65

Od čega zavisi cena

Vrednost kaseta određuje nekoliko ključnih faktora:

Stanje očuvanosti – originalna kutija i minimalno korišćenje značajno povećavaju cenu

Kvalitet zvuka – kasete koje se reprodukuju bez šuma i oštećenja su traženije

Retkost i popularnost izvođača – ograničena izdanja i poznati muzičari postižu najviše cene

Neke kasete danas se prodaju za iznose koji premašuju prosečnu platu, a pojedini primerci dostižu vrednost koja može parirati ceni nekretnine, prenosi Biznis Kurir/Klik.hr.

Gde možete da ih prodate

Tržište kolekcionarskih kaseta u poslednjih nekoliko godina beleži snažan rast, a prodaja se najčešće odvija putem:

eBay – globalna platforma za kolekcionare

Catawiki – aukcije retkih i vrednih predmeta

Subito – popularna među evropskim kupcima

