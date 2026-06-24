Tramp će uručiti trofej pobedničkom timu zajedno sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom, koji je potvrdio vest u emisiji Foks i prijatelji.

Finale će se igrati na stadionu Metlajf u Istočnom Raderfordu, koji će se tokom turnira zvati stadion Njujork Nju Džerzi. Velika čast.

Infantino je do sada uručio trofej pobednicima Svetskih prvenstava u Rusiji 2018. i Kataru 2022. godine, otkako je preuzeo dužnost šefa FIFA.

"Bićemo zajedno sa predsednikom Trampom, uživaćemo u finalu i zajedno ćemo uručiti trofej pobednicima", rekao je Infantino.

"Uvek smo zajedno"

Tramp i Infantino su se nekoliko puta ranije pojavljivali zajedno na velikim fudbalskim događajima.

U decembru 2025. godine, Infantino je uručio Trampu prvu FIFA nagradu za mir tokom žreba za Svetsko prvenstvo 2026. godine, kojem su prisustvovali i meksička predsednica Klaudija Šejnbaum i kanadski premijer Mark Karni.

Njih dvojica su se takođe pojavili zajedno na finalu Svetskog klupskog prvenstva u julu 2025. godine, kada je Čelsi pobedio Pari Sen Žermen.

Tramp je potom privukao pažnju nakon uručenja trofeja tako što je ostao na bini tokom proslave igrača, sve dok ga Infantino nije ubedio da se povuče kako bi igrači bili u centru pažnje.

Iako još nije prisustvovao nijednoj utakmici Svetskog prvenstva, Tramp je redovan posetilac velikih sportskih događaja tokom svog drugog mandata, piše tportal.

Početkom juna gledao je treću utakmicu finala NBA lige između Njujork Niksa i San Antonio Sparsa u Medison Skver Gardenu, gde se nalazio u privatnoj loži zajedno sa svojim unukom Kajem Trampom. Kada je stigao, deo publike ga je zviždao, a njegovo prisustvo je zahtevalo pojačane mere bezbednosti i zatvaranje nekoliko blokova u centru Menhetna.

Slične reakcije su ga dočekale na Otvorenom prvenstvu SAD 2025. godine.

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