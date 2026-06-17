FIFA im sakrila ime sa stadiona, a oni napravili reklamu o kojoj priča ceo svet

Kada je FIFA odlučila da tokom Svetskog prvenstva privremeno ukloni sponzorske nazive sa stadiona, malo ko je očekivao da će upravo ta zabrana postati jedna od najuspešnijih reklama turnira.

Međutim, poznati modni brend Levi's pokazao je zašto se nalazi među najprepoznatljivijim imenima na svetu, piše Klix.

Sakrili ime, ali ne i prepoznatljiv znak

Utakmice Svetskog prvenstva igraju se i na stadionu u Santa Klari, koji inače nosi naziv Levi's Stadium.

Zbog FIFA pravila, sponzorski deo imena morao je da bude prekriven tokom takmičenja. Na prvi pogled delovalo je kao da je brend potpuno nestao iz kadra.

Ipak, dogodilo se upravo suprotno.

Beli prekrivač postavljen preko natpisa stvorio je oblik koji je mnoge odmah podsetio na čuveni Levi's logo. Kompanija je brzo reagovala i taj detalj pretvorila u viralnu marketinšku kampanju.

Društvene mreže eksplodirale

Levi's je na svojim društvenim mrežama objavio fotografije i video-snimke stadiona uz duhovitu poruku:

"Dočekujemo svet na našem prelepom (izmenjenom) stadionu."

Objava je ubrzo privukla ogromnu pažnju korisnika, a brojni komentatori ocenili su potez kao primer vrhunskog marketinga.

Mnogi su poručili da je kompanija dobila više publiciteta zahvaljujući zabrani nego što bi dobila klasičnim reklamiranjem.

Nije samo Levi's bio pogođen pravilima

Tokom prvenstva više stadiona u SAD privremeno je promenilo nazive.

Tako je poznati Lumen Field postao jednostavno „Seattle Stadium“, dok je MetLife Stadium privremeno preimenovan u „New York New Jersey Stadium“.

FIFA već godinama primenjuje praksu uklanjanja komercijalnih naziva stadiona tokom velikih takmičenja kako bi zaštitila zvanične sponzore turnira.

Još jedna kompanija iskoristila zabranu u svoju korist

Zanimljivo je da ni kompanija Lumen nije ostala nema na privremeno uklanjanje svog imena.

Umesto da ignorišu promenu, pokrenuli su kampanju u kojoj su poručili da njihov naziv možda nije vidljiv, ali da infrastruktura koja omogućava veliki deo televizijskih prenosa i dalje radi u pozadini.

Njihova poruka bila je jednostavna:

"Možete da sakrijete naš brend, ali ne možete da sakrijete našu mrežu."

Lekcija iz marketinga koju svi komentarišu

Ova situacija još jednom je pokazala koliko uspešan marketing ne zavisi uvek od velikog budžeta ili dodatnog reklamnog prostora.

Ponekad je dovoljno iskoristiti neočekivanu situaciju i pretvoriti je u priču o kojoj će ljudi sami želeti da pričaju.

Upravo zato mnogi stručnjaci smatraju da je Levi's ovom kampanjom dobio ono što nijedna plaćena reklama ne može da garantuje – autentičnu pažnju miliona ljudi širom sveta.

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