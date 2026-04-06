Ovo je 7 zemalja sa najstrožom kontrolom telefona i laptopova na granici

U pojedinim državama, granične službe imaju ovlašćenje da pregledaju vaš mobilni telefon, laptop ili druge elektronske uređaje, pa čak i da zatraže lozinke za pristup sadržaju.

Razlozi za ovakve kontrole mogu biti različiti – od bezbednosnih provera do sumnje na kršenje zakona ili proveru aktivnosti na društvenim mrežama.

Rusija

Putnicima se savetuje da ne očekuju visok nivo privatnosti. Vlasti imaju pravo da zaplene uređaje i analiziraju njihov sadržaj, a u pojedinim slučajevima može doći i do zadržavanja zbog spornih podataka.

Kanada

Granična služba može pregledati elektronske uređaje bez sudskog naloga. Putnici su dužni da, ukoliko se to zatraži, omoguće pristup uređaju, ali samo ako postoji osnovana sumnja na kršenje propisa.

Australija

Službenici imaju široka ovlašćenja za kontrolu uređaja. Čak i ako putnik odbije saradnju, uređaj može biti zaplenjen, a situacija dodatno eskalirati, piše Unilad.

Novi Zeland

Iako se kontrole ne sprovode često, vlasti imaju pravo da zatraže pristup uređajima ako postoji sumnja na nezakonite aktivnosti. Odbijanje može rezultirati kaznom i do nekoliko hiljada dolara.

Hong Kong

Prema zakonima o nacionalnoj bezbednosti, policija može tražiti lozinke i ključeve za dešifrovanje. Ova pravila važe i za putnike u tranzitu, a odbijanje može imati ozbiljne pravne posledice.

Kina

Zakoni variraju u zavisnosti od regiona, ali vlasti imaju pravo da pregledaju elektronske uređaje, posebno u slučajevima koji se odnose na bezbednost države.

Sjedinjene Američke Države

Granične službe mogu bez naloga pregledati telefone, laptopove i druge uređaje. Iako odbijanje davanja lozinke nije krivično delo, uređaj može biti privremeno oduzet, a ulazak u zemlju dodatno otežan.

