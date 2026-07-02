Pozivajući se na izvore upoznate sa planovima kompanije, medij napominje da je, rast potražnje za memorijskim čipovima, podstaknut razvojem infrastrukture za veštačku inteligenciju, poremetio svetsko tržište i povećao troškove proizvođača elektronike, objavio je danas CNBC.



U nastojanju da obezbedi dovoljne količine komponenti za novu generaciju uređaja, Epl razmatra nabavku memorije od kineskih kompanija CXMT i YMTC, prenosi Tanjug.



Prema pisanju medija, kompanija je od administracije američkog predsednika Donalda Trampa zatražila saglasnost za saradnju sa kompanijom CXMT, koja se nalazi na listi kineskih firmi za koje Pentagon tvrdi da imaju veze sa kineskom vojskom.



Iako takva saradnja trenutno nije zabranjena, izazvala je protivljenje pojedinih američkih kongresmena zbog mogućih posledica po nacionalnu bezbednost.



Analitičari upozoravaju da uključivanje novih dobavljača verovatno neće u potpunosti otkloniti nestašicu memorijskih čipova, jer proizvođači sve veći deo kapaciteta usmeravaju na komponente namenjene sistemima veštačke inteligencije, što ograničava ponudu za tržište pametnih telefona i drugih potrošačkih uređaja.



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