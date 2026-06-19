Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS) objavio je najnoviji nedeljni izveštaj o kretanju cena stoke na domaćem tržištu, koji pokazuje različite trendove u zavisnosti od vrste i regiona, piše Kurir.

Junad skuplja u Jablaničkom regionu

U klanicama na području Jablaničkog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovne junadi teže od 480 kilograma, dok je istovremeno pala cena krava za klanje.

Najčešće cene bile su:

tovna junad: oko 470 din/kg

krave za klanje: oko 200 din/kg

telad SM rase (do 160 kg): oko 800 din/kg

Stabilne i ujednačene cene u Pčinjskom regionu

U Pčinjskom regionu izjednačile su se cene tovne junadi i tovnih bikova SM rase, gde je dominirao iznos od oko 480 din/kg.

Takođe, zabeležen je i rast cene prasadi (16–25 kg), koja je dostigla oko 430 din/kg.

Razlike u Pirotskom regionu

U klanicama na području Pirotskog regiona zabeležene su sledeće cene:

telad SM rase: oko 850 din/kg

tovna junad (preko 480 kg): oko 550 din/kg

krave za klanje: oko 250 din/kg

Svinje i promene na tržištu

U Kikindi je zabeležen rast cene tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma, gde je dominirala cena od oko 175 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu, tovne svinje teže od 120 kilograma prodavane su po nižoj ceni, oko 170 din/kg, uz povećanu ponudu na tržištu.

Jagnjad na 450 din/kg u Kragujevcu

U Šumadijskom regionu zabeležen je rast otkupne cene ovaca, dok su na pijaci u Kragujevcu jagnjad dostizala cenu od oko 450 din/kg.

Pored jagnjadi, prodavane su i:

dviske: oko 200 din/kg

ovce: oko 180 din/kg

Podaci STIPS-a pokazuju da tržište stoke u Srbiji i dalje beleži regionalne oscilacije, uz rast cena junadi i svinja u pojedinim delovima zemlje, dok su druge kategorije zadržale stabilne ili blago promenjene vrednosti.

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