Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS) objavio je najnoviji nedeljni izveštaj o kretanju cena stoke na domaćem tržištu, koji pokazuje različite trendove u zavisnosti od vrste i regiona, piše Kurir.
Junad skuplja u Jablaničkom regionu
U klanicama na području Jablaničkog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovne junadi teže od 480 kilograma, dok je istovremeno pala cena krava za klanje.
Najčešće cene bile su:
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tovna junad: oko 470 din/kg
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krave za klanje: oko 200 din/kg
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telad SM rase (do 160 kg): oko 800 din/kg
Stabilne i ujednačene cene u Pčinjskom regionu
U Pčinjskom regionu izjednačile su se cene tovne junadi i tovnih bikova SM rase, gde je dominirao iznos od oko 480 din/kg.
Takođe, zabeležen je i rast cene prasadi (16–25 kg), koja je dostigla oko 430 din/kg.
Razlike u Pirotskom regionu
U klanicama na području Pirotskog regiona zabeležene su sledeće cene:
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telad SM rase: oko 850 din/kg
-
tovna junad (preko 480 kg): oko 550 din/kg
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krave za klanje: oko 250 din/kg
Svinje i promene na tržištu
U Kikindi je zabeležen rast cene tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma, gde je dominirala cena od oko 175 din/kg.
Na stočnoj pijaci u Kragujevcu, tovne svinje teže od 120 kilograma prodavane su po nižoj ceni, oko 170 din/kg, uz povećanu ponudu na tržištu.
Jagnjad na 450 din/kg u Kragujevcu
U Šumadijskom regionu zabeležen je rast otkupne cene ovaca, dok su na pijaci u Kragujevcu jagnjad dostizala cenu od oko 450 din/kg.
Pored jagnjadi, prodavane su i:
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dviske: oko 200 din/kg
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ovce: oko 180 din/kg
Podaci STIPS-a pokazuju da tržište stoke u Srbiji i dalje beleži regionalne oscilacije, uz rast cena junadi i svinja u pojedinim delovima zemlje, dok su druge kategorije zadržale stabilne ili blago promenjene vrednosti.
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