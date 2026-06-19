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Najskuplje parking mesto na svetu prodato za 1,3 miliona dolara

Najskuplje parking mesto na svetu prodato je za neverovatnih 1,3 miliona dolara, a razlog za astronomsku cenu krije se u lokaciji koja važi za jednu od najprestižnijih na svetu.

Autor:  Nina Stojanović
19.06.2026.15:32
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Najskuplje parking mesto na svetu prodato za 1,3 miliona dolara
Foto: Shutterstock / nlinnlin
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Za većinu ljudi to je iznos za koji bi mogli da kupe kuću ili luksuzan stan, ali jedan kupac odlučio je da novac uloži u svega nekoliko kvadrata namenjenih automobilu.

Parking skuplji od mnogih nekretnina

Reč je o parking mestu u Hong Kongu, jednom od najskupljih gradova za život na svetu. Nalazi se uz luksuzni stambeni kompleks Mount Nicholson, smešten iznad luke Viktorija Harbur, na jednoj od najekskluzivnijih lokacija u Aziji.

Kompleks je poznat po nekim od najskupljih nekretnina na kontinentu, pa ne čudi što se i parking mesta prodaju po cenama koje premašuju vrednost brojnih porodičnih kuća.

Lokacija vredi više od svega

U svetu luksuznih nekretnina lokacija često igra ključnu ulogu, a Hong Kong je još jednom pokazao koliko daleko može da ode tržište nekretnina.

Iako zvuči neverovatno da neko za parking izdvoji 1,3 miliona dolara, upravo nekoliko kvadrata betona na jednoj od najprestižnijih adresa u Aziji postalo je najskuplje parking mesto na svetu.

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