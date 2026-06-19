Indeks Belex15 je bio u plusu od 0,01 odsto, a Belexline je pao za 0,88 odsto.

Na listi dobitnika našle su se samo akcije Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda koje su porasle za 0,05 odsto i na kraju trgovanja vredele po 2.081 dinara.

Listu gubitnika predvodile su akcije AMS Osiguranja iz Beograda koje su pale za 28,18 odsto i na zatvaranju vredele po 3.950 dinara.

Akcije Čoka duvanske industrije našle su se na drugom mestu gubitnika sa vrednošću od po 8.900 inara i padom od 8,03 odsto. Akcijama BAS a.d iz Beograd danas se najviše trgovalo uz promet od 306.030 dinara.

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