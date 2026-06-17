U mnogim urbanim sredinama, posebno u središtima gradova, nedostatak parkirnih mesta postao je svakodnevni problem. Vozači često kruže ulicama tražeći slobodno mesto, što dodatno povećava promet i zagađenje.



Primer je münchenska četvrt Schwabing, gde je problem traženja parkirališta posebno izražen. Prema podacima udruge „Mobil in Deutschland“, velik deo vožnji u toj četvrti odnosi se upravo na potragu za parkirnim mestom.

Supermarketi nude noćni najam parkirališta

Kako bi se ublažio problem, pojedini trgovački lanci počeli su iznajmljivati svoja parkirališta nakon radnog vremena.



Diskontni lanac Netto Marken-Discount pokrenuo je početkom aprila uslugu „Feierabendparken“ na oko 150 nemačkih lokacija, a planirano je širenje ponude. U Münchenu su zasad uključene dve lokacije, dok usluga postoji i u manjim gradovima poput Hallbergmoosa, Eichstätta, Garmisch-Partenkirchena i Weilheima.



Stanari mogu koristiti dio parkirališta od 18 sati navečer do 8 sati ujutro.

Parking jeftiniji nego garaža ili privatno mjesto

Cene su znatno niže od klasičnog najma parkirnih mesta:



- jedna noć: oko 3 evra



- jedna nedelja: 16 evra



- jedan mesec: 40 evra



Rezervacija se obavlja putem aplikacije ili internetske stranice partnerske tvrtke. Sistem funkcioniše digitalno – kamere prepoznaju registarske oznake, nema ulaznih rampi ni potrebe za osobljem.

Gradovi podržavaju ideju

Lokalne vlasti uglavnom pozitivno reaguju na ovaj model. U gradu Weilheimu smatraju da bi dodatna parking mesta mogla doneti olakšanje stanovnicima koji se svakodnevno bore s pronalaskom mesta.



I Bavarski savez gradova podržava projekat jer se na taj način bolje koristi postojeća infrastruktura i smanjuje nepotrebna vožnja u potrazi za parkingom.

U projekat se uključuju i drugi trgovački lanci

Lidl je još 2024. godine testirao ovakav model u Düsseldorfu, a kasnije ga proširio i na druge gradove poput Hamburga. Uslugu nude i ALDI Süd te NORMA u pojedinim gradovima, piše Feniks.



Iako trgovački lanci još ne objavljuju detaljne podatke o interesu korisnika, gradovi ovu inicijativu vide kao jednostavno rješenje za problem nedostatka parkirnih mjesta – korištenje prostora koji bi inače tijekom noći ostao prazan.



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