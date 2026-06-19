Zapadni deo Bolivije je planinski region Anda, dok su istočne nizije prekrivene prašumama. Ali pored netaknute prirode, Bolivija je nadaleko poznata i po svojoj neobičnoj turističkoj atrakciji - Putu smrti, koji se smatra jednim od najopasnijih puteva na svetu. Naziva se i putem sudbine ili putem grobova.

Put povezuje La Paz i Koroiko i jedan je od retkih koji povezuju amazonsku prašumu i Jungas, severni region Bolivije i njen glavni grad. Izgrađen je 1932. godine, a izgradili su ga zatvorenici.

Put, dug oko 60 kilometara, može odneti i do 300 života godišnje, a dok nije izgrađen alternativni put, žrtve su bile još veće. Jedna od najgorih nesreća dogodila se 1983. godine, kada je više od stotinu ljudi poginulo kada je autobus upao u jarugu.

Potrebna je velika koncentracija da bi se savladavali oštri krivine i krivudavi planinski putevi bez zaštitne ograde, jer su šanse za preživljavanje sa pada od oko šest stotina metara male.

Oko 3.600 metara nadmorske visine može se preći za nekoliko sati na putu širokom jedva tri metra, a temperaturne razlike su drastične, piše Pun kufer.

Ni kamioni, ni konjske zaprege, ni biciklisti nisu od pomoći, posebno kada je magla ili kiša pomešana sa blatom. Godinama se organizuje vožnja biciklom nizbrdo na Putu smrti, a danas se njime vozi oko 25.000 ljubitelja adrenalina.

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