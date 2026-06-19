''Odličan razgovor sa Stelom Li, izvršnom direktorkom kompanije BYD, globalnog lidera u oblasti električne mobilnosti i naprednih tehnologija u održivom transportu. Izrazio sam interesovanje naše zemlje da zauzme važno mesto na mapi daljeg razvoja proizvodne mreže BYD u Evropi, uveren da Srbija sa svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner u tom lancu'', naveo je Vučić u objavi na Instagramu.



Istakao je da Srbija ubrzano radi i na jačanju pozicije na globalnoj lestvici zelene i tehnološke mobilnosti naglasivši da bi još bliskija saradnja sa kompanijom BYD, uz prenos znanja i primenu njenih naprednih tehnologija, mogla u velikoj meri da doprinese ostvarenju tog ambicioznog cilja.



''Iskoristio sam priliku da uputim poziv uvaženim gostima da učestvuju na EXPO 2027, koji će biti jedinstvena prilika da svoje inovacije predstave širokoj međunarodnoj publici, a našoj zemlji učinili posebnu čast'', istakao je Vučić.



Naveo je da je na poklon dobio maketu najbržeg automobila na svetu koji, kako je dodao, ide brzinom od 496 kilometara na sat.



''Pitao sam uvaženu gošću da li je ovo avion ili auto. Iskreno sam se obradovao ovom prelepom poklonu, maketi električnog automobila BYD koja na najbolji način simbolizuje sve o čemu smo razgovarali. Ovaj mali auto uvek će biti podstrek da nastavimo da ostvarujemo snove, kao i podsetnik na zajedničku viziju koju gradimo'', naveo je Vučić u objavi na nalogu ''buducnostsrbijeav''.

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