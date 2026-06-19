"Božja ruka", lopte i trofeji - najskuplji fudbalski rariteti, prodati za milione

Pripala je tuniskom sudiji Ali Bin Nasser, koji je sudio jednu od najkontroverznijih utakmica svih vremena.

Fudbalskim navijačima i kolekcionarima nije problem da izdvoje milione evra za dresove, kape i druge uspomene koje su ostavile trag u istoriji sporta. Naravno, pod uslovom da to mogu da priušte. Među najvrednijim fudbalskim memorabilijama nalaze se predmeti povezani sa Dijego Maradona, Lionel Mesi, Pele i drugim fudbalskim velikanima.

Gol veka

Jedan od najpoznatijih sportskih kolekcionarskih predmeta na svetu svakako je dres Diega Maradone iz četvrtfinalne utakmice FIFA World Cup 1986 između Argentine i Engleske, piše Punkufer.

Pre tačno 40 godina, 22. juna, dogodio se jedan od trenutaka koji će zauvek ostati upisan u fudbalsku istoriju kao jedan od najkontroverznijih. Reč je o susretu koji je postao legendaran zahvaljujući golovima poznatim kao „Božja ruka“ i „Gol veka“.

Prvi pogodak u 51. minutu Maradona je postigao rukom, što sudija nije primetio, a samo četiri minuta kasnije krenuo je sa loptom sa svoje polovine terena, prošao petoricu engleskih igrača i golmana Peter Shilton, te postigao jedan od najlepših golova u istoriji sporta.

Nakon utakmice, dres je razmenom pripao engleskom reprezentativcu Steve Hodge, koji ga je u maju 2022. godine ponudio na aukciji aukcijske kuće Sotheby's.

Iako je Maradonina porodica tvrdila da Hodge poseduje dres iz prvog poluvremena, stručnjaci su naprednom analizom fotografija potvrdili autentičnost dresa iz drugog dela utakmice. Dres je prodat anonimnom kolekcionaru za neverovatnih 7,14 miliona funti (oko 8,4 miliona evra), što je tada predstavljalo svetski rekord za jedan komad sportske odeće.

Mesijevi dresovi

Veliku pažnju kolekcionara privukla je i jedinstvena kolekcija od šest dresova Lionela Mesija koje je nosio tokom istorijskog FIFA World Cup 2022, na kojem je Argentina osvojila titulu svetskog prvaka.

Ova posebna kolekcija obuhvata dresove koje je Mesi nosio tokom prvih poluvremena utakmica grupne faze, osmine finala, četvrtfinala, polufinala i finala protiv Francuske.

Komplet je u decembru 2023. godine prodat na Sotheby's aukciji u Njujorku za 7,8 miliona dolara (oko 7,2 miliona evra), čime su postali najvredniji prodati predmeti povezani sa argentinskim fudbalskim majstorom.

Kolekciju je na aukciju plasirala kompanija AC Momento, zvanični partner za upravljanje Mesijevim memorabilijama. Posebnu vrednost celoj priči daje činjenica da je značajan deo prihoda, uz podršku Leo Mesi Foundation, doniran projektu UNICAS dečje bolnice u Barseloni za lečenje dece obolele od retkih bolesti.

Čuvena lopta

Među poznatim fudbalskim memorabilijama nalazi se i lopta sa već pomenutog četvrtfinala Argentine i Engleske na Svetskom prvenstvu 1986. godine.

Reč je o kultnom modelu Adidas Azteca. Lopta je u novembru 2022. godine ponuđena na aukciji kuće Graham Budd Auctions.

Iako je najviša telefonska ponuda dostigla dva miliona funti (oko 2,35 miliona evra), nije dostignuta minimalna cena koju je postavio prodavac. Posao je zaključen ubrzo nakon aukcije u privatnim pregovorima sa anonimnim kupcem. Prodavac je bio Ali Bin Naser, koji je loptu čuvao u svom vlasništvu punih 36 godina.

Istorijski trofej

Nisu samo predmeti povezani sa fudbalerima oni koji postižu visoke cene. Među najvrednijim fudbalskim predmetima nalazi se i najstariji sačuvani trofej FA Cup korišćen između 1896. i 1910. godine.

Trofej je 2020. godine na aukciji kuće Bonhams prodat za 760.000 funti (oko 890.000 evra). Prodao ga je David Gold, tadašnji suvlasnik West Ham United, koji ga je posedovao od 2005. godine.

Novi vlasnik postao je Sheikh Mansour, koji je trofej ustupio muzeju. Njegova vrednost proizlazi iz povezanosti sa najstarijim nacionalnim fudbalskim takmičenjem na svetu, ali i iz činjenice da predstavlja deo sportske istorije koji se veoma retko pojavljuje na tržištu.

Pravila koja su promenila fudbal

Jedan od najzanimljivijih kolekcionarskih predmeta povezanih sa fudbalom nisu ni dres ni trofej, već arhiva i pravila kluba Sheffield FC iz 1858. i 1859. godine.

Pošto se Sheffield FC smatra najstarijim fudbalskim klubom na svetu, dokumenti povezani sa njegovim počecima pružaju dragocen uvid u period kada su nastajala pravila igre kakvu danas poznajemo.

Šefildska pravila među prvima su definisala korner, indirektni slobodni udarac i prečku na golu, elemente koji su kasnije postali sastavni deo modernog fudbala.

Kada je Sotheby's 2011. godine prodao arhivu Sheffield FC-a za 881.250 funti (oko 1,03 miliona evra), saopšteno je samo da je kupac privatna osoba koja je učestvovala telefonskim putem. U medijima su se pojavile spekulacije da bi dokumenti mogli završiti u Kataru, ali identitet kupca nikada nije zvanično potvrđen.

Peleova desetka

Među poznatim fudbalskim memorabilijama nalazi se i legendarni žuti dres sa brojem 10 koji je Pele nosio u finalu FIFA World Cup 1970.

Nakon utakmice u kojoj je Brazil savladao Italiju rezultatom 4:1, dres je razmenjen sa italijanskim defanzivcem Roberto Rosato, koji ga je sačuvao više od tri decenije.

U martu 2002. godine Rosatova porodica ponudila je dres na aukciji kuće Christie's u Londonu, gde je prodat anonimnom kupcu za tada rekordnih 157.750 funti (oko 255.000 evra).

Taj iznos predstavljao je svetski rekord za jedan fudbalski dres i bio je upisan u Guinness World Records.

U finalu 1970. Brazil je osvojio svoju treću titulu svetskog prvaka, a Pele dodatno učvrstio status jednog od najvećih fudbalera svih vremena. Predmeti povezani sa njegovom karijerom i danas izazivaju ogromno interesovanje kolekcionara širom sveta.

Srećna sedmica

Među najvrednijim memorabilijama povezanim sa istorijskim osvajanjem Svetskog prvenstva Engleske 1966. godine nalazi se jedinstvena kolekcija predmeta koji su pripadali Alan Ball, najmlađem članu legendarne šampionske generacije.

Kolekcija uključuje njegovu zlatnu pobedničku medalju, crveni reprezentativni dres sa brojem sedam iz finalne utakmice, kao i reprezentativnu kapu.

Iako su predmeti godinama menjali vlasnike i bili izlagani na brojnim izložbama, u decembru 2022. godine ponuđeni su na velikoj aukciji kuće Tennants Auctioneers u Jorkširu.

Čitava kolekcija dostigla je impresivnu cenu od 445.000 funti (više od 500.000 evra). Ovakvi predmeti izuzetno su retki na tržištu i među kolekcionarima imaju gotovo kultni status, jer predstavljaju autentično svedočanstvo o jedinoj tituli svetskog prvaka u istoriji engleskog fudbala.

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