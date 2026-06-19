„More je toliko prozirno...“ - porodica iz Srbije oduševljena skrivenim grčkim ostrvom

Kada su ove godine planirali porodično letovanje, Dragan i njegova supruga želeli su mirno mesto bez gužve, gde će deca moći bezbrižno da uživaju, a oni da se odmore od svakodnevnog stresa. Izbor je pao na Amuljani, malo grčko ostrvo za koje mnogi u Srbiji još nisu čuli.

„More je toliko prozirno da smo ostali bez teksta“

„Iskreno, nismo imali velika očekivanja. Privuklo nas je to što je blizu Srbije i što do njega može da se stigne za manje od osam sati vožnje, plus kratka vožnja trajektom. Međutim, kada smo stigli, ostali smo bez teksta. More je toliko čisto i prozirno da smo imali osećaj kao da smo negde na Karibima, a ne na severu Grčke“, priča Dragan.

Amuljani se nalazi između Sitonije i Svete Gore i važi za jedan od najbolje čuvanih dragulja Halkidikija. Na ostrvu živi svega oko 600 stanovnika, što mu daje poseban mir i autentičnost.

„Sve je mirno i prirodno“

„Nema velikih hotela, nema ludog noćnog života i glasne muzike do jutra. Sve je mirno, opušteno i nekako prirodno. Posle nekoliko dana shvatili smo koliko nam je zapravo nedostajao takav odmor“, kaže on.

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Posebno ga je oduševila briga o životnoj sredini.

„Lokalci su nam objasnili da ostrvo ima sistem za preradu otpadnih voda, pa nema neprijatnih mirisa niti zagađenja. Plaže su neverovatno čiste, a voda je toliko bistra da vidite svako zrno peska na dnu.“

Plaža Alikes ih je posebno oduševila

Porodica je najveći deo vremena provodila na plaži Alikes, koju mnogi smatraju najlepšom na ostrvu.

„Fotografije ne mogu da dočaraju koliko je more lepo. Deca nisu izlazila iz vode, a mi smo po ceo dan uživali u pogledu. Ono što nas je dodatno iznenadilo jeste da su cene sasvim pristojne i da odmor nije preskup kao na nekim poznatijim grčkim ostrvima.“

Pored kupanja, obišli su i okolinu.

„Išli smo na krstarenje oko Svete Gore, posetili Uranopolis, a čamcem smo obišli i mala ostrva Drenija. To je iskustvo koje ćemo dugo pamtiti. Na pojedinim mestima voda je toliko čista da izgleda kao da čamci lebde iznad mora.“

„Sigurno ćemo se vratiti“

Po povratku kući, Dragan ne krije da planira novi odlazak.

„Danas svi traže skrivene dragulje Grčke, a ja mislim da je Amuljani upravo to. Blizu je Srbije, nije skup, nema gužve i ima more kakvo se retko viđa. Za nas je ovo bilo jedno od najlepših porodičnih letovanja do sada.“

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