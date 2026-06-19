Voda iz reke Garone na jugozapadu Francuske koristi se za hlađenje reaktora u nekoliko nuklearnih elektrana, ali bi njena temperatura mogla da pređe propisanu granicu.



EDF bi stoga mogao biti primoran da ograniči proizvodnju u nuklearnim elektranama Bleje i Golfeš, kapaciteta 3,6 gigavata i 2,6 gigavata, respektivno. Visoke temperature će verovatno uticati na proizvodnju u nuklearnim elektranama na istoku Francuske, koje koriste vodu iz reke Rone za hlađenje reaktora, upozorio je EDF.



Nuklearne elektrane vraćaju vodu iz svojih sistema za hlađenje u okolinu u okviru propisanog temperaturnog ograničenja. Prošlog leta, EDF je bio primoran da zatvori nekoliko nuklearnih elektrana zbog pregrevanja reka. Proizvodnja električne energije je obustavljena u nuklearnim elektranama Golfeš i Bleje, a doveden je u pitanje i rad reaktora u nuklearnoj elektrani Bužej.



Nuklearna energija čini oko 70 procenata ukupne godišnje potrošnje energije Francuske.



Od 2000. godine, proizvodnja električne energije u Francuskoj je smanjena u proseku za 0,3 procenta godišnje zbog zatvaranja nuklearnih elektrana tokom toplotnih talasa, izvestila je menadžment EDF-a prošle godine. Prošlogodišnji toplotni talas je pogoršan dugogodišnjim problemima korozije u rashladnim cevima nuklearnih elektrana, prenosi Index.



Mogući uzrok je viši nivo kiseonika u cevima zbog fluktuacija u proizvodnji, koje su praćene fluktuacijama u snabdevanju obnovljivim izvorima energije i vršnom potražnjom, spekulišu stručnjaci. Nuklearna energija čini oko 70 procenata ukupne godišnje potrošnje energije u Francuskoj, a EDF obično održava svoje nuklearne elektrane tokom leta.

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