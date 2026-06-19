EUR EUR 117,04 117,39din 117,74
USD USD 101,55 101,86din 102,16
CAD CAD 72,01 72,23din 72,44
AUD AUD 71,42 71,64din 71,85
GBP GBP 135,18 135,59din 135,99
CHF CHF 127,15 127,53din 127,91
KURSNA LISTA

Srbija

Berba malina je počela - ministarstvo poljoprivrede najavljuje kontrole

U ariljskom kraju počela je berba malina, a ovogodišnja sezona u jednom od najvažnijih voćarskih regiona Srbije otvara brojna pitanja – od očekivanog roda i otkupne cene, do stvarnog stanja u proizvodnji i dugoročnih trendova u ovom sektoru.

 

Autor:  Stanko Stamenković
19.06.2026.10:26
0
Berba malina je počela - ministarstvo poljoprivrede najavljuje kontrole
Foto: AstroStar / Shutterstock.com
Malaga i Minesota: Dva velika plana koja pokazuju koliko je trka za Ekspo 2027 bila ozbiljna
Foto: Expo 2027
 Malaga i Minesota: Dva velika plana koja pokazuju koliko je trka za Ekspo 2027 bila ozbiljna
Prethodna vest
"Božja ruka", lopte i trofeji - najskuplji fudbalski rariteti, prodati za milione
Foto: spatuletail / Shutterstock.com
 "Božja ruka", lopte i trofeji - najskuplji fudbalski rariteti, prodati za milione
Sledeća vest

Iako se ova godina najavljuje kao dobra godina za voćare, predsednik Asocijacije proizvođača malina Srbije Dobrivoje Radović podseća da je prethodna godina donela značajne gubitke u proizvodnji zbog nepovoljnih vremenskih uslova i elementarnih nepogoda što je, kako navodi, ostavilo posledice na zasade i ovogodišnji rod.

"Suša je uzela svoj danak, ostali su kratki izdanci, a proizvodnja malina u Srbiji u 2025. godini iznosila je između 18.000 i 20.000 tona. Kada je reč o 2026. godini, sa prolećnim i jesenjim sortama očekujemo rod do 20.000 tona, ukoliko ne bude vremenskih nepogoda", navodi Radović, piše Biznis.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, ukupan prinos malina u Srbiji prošle godine iznosio je 73.571 tonu. Zvanični rezultati ukazuju na višegodišnji trend pada. U odnosu na 2024. godinu, kada je proizvedeno 94.026 tona, rod je prošle godine bio manji za 21,8 odsto, dok je u poređenju sa 2023. godinom, kada je proizvodnja dostigla 98.674 tone, zabeležen pad od 25,4 procenta.

Radović napominje da se navedene količine maline ne odnose na stvarnu domaću proizvodnju, već i na robu koja se uvozi u Srbiju, a potom izvozi, odnosno reeksportuje.

"Moramo da počnemo da govorimo o proizvodu koji se zaista proizvede u Srbiji. Ta količina u našoj zemlji nije proizvedena i ne možemo da se složimo sa pomenutom statistikom, jer sa terena imamo sve podatke. Reč je o robi koja je uvezena, a zatim izvezena iz Srbije", navodi on.

Ministarstvo poljoprivrede najavilo je kontrole malinjaka radi preciznije slike proizvodnje. Tim povodom resorni ministar Dragan Glamočić najavio je monitoring i obilazak dela zasada kako bi se dobila što realnija slika stanja na terenu i uporedili podaci iz eAgrara sa stvarnim stanjem proizvodnje.

Prema podacima koji se trenutno vode u sistemu, u Srbiji je prijavljeno oko 18.000 hektara pod malinom, dok se u javnosti pojavljuju različite procene stvarnih površina.

Otkupna cena maline kreće se od 400 do 450 dinara po kilogramu, što proizvođači ocenjuju kao nepovoljno stanje na tržištu. 

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 

 

maline suša berba cena malina

Povezane vesti

Sasvim opravdano - zašto se maline prodaju u malim pakovanjima
Foto: Pixabay

Sasvim opravdano - zašto se maline prodaju u malim pakovanjima

12:18 | 0
Kreće sezona, nema radnika - malinari nude do 6.000 dinara dnevnice
Foto: Shutterstock

Kreće sezona, nema radnika - malinari nude do 6.000 dinara dnevnice

18:47 | 0
Sezona počinje - u svetu traže najkvalitetniju malinu, a to je ona iz Srbije
Foto: Pixabay

Sezona počinje - u svetu traže najkvalitetniju malinu, a to je ona iz Srbije

08:56 | 0
Dobra zarada ali ne i odlična - malinari traže berače, zainteresovani nezadovoljni cenom
Shutterstock

Dobra zarada ali ne i odlična - malinari traže berače, zainteresovani nezadovoljni cenom

13:20 | 0
Krompir ovih dana ima čudan ukus? Stručnjak objašnjava na šta paziti prilikom kupovine
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Krompir ovih dana ima čudan ukus? Stručnjak objašnjava na šta paziti prilikom kupovine

14:37 | 0
Komentari (0)

Srbija

Država daje 108.000 mesečno - roditelji dobijaju do 65.000 i plaćene doprinose
Shutterstock

Država daje 108.000 mesečno - roditelji dobijaju do 65.000 i plaćene doprinose

11:24 Srbija
Stižu lažne poruke - MUP upozorava građane (FOTO)
Foto: Thaspol Sangsee/Shutterstock

Stižu lažne poruke - MUP upozorava građane (FOTO)

10:06 Srbija
Stiže promena za proizvođače mleka - sledeće nedelje stupa na snagu pravilnik za zaštitu mlekarskog sektora 
Foto: Shutterstock

Stiže promena za proizvođače mleka - sledeće nedelje stupa na snagu pravilnik za zaštitu mlekarskog sektora 

09:25 Srbija
"Ponosni smo na vas" - Saks: "Srbija pokazuje kako se opstaje u novom svetskom poretku"
Foto: Focus Pix/Shutterstock

"Ponosni smo na vas" - Saks: "Srbija pokazuje kako se opstaje u novom svetskom poretku"

08:13 Srbija
Kako je Wizz Air ostao bez stabilnog sistema održavanja aviona u Beogradu
Foto: Bizportal

Kako je Wizz Air ostao bez stabilnog sistema održavanja aviona u Beogradu

17:41 Srbija
Poslovanje Wizz Aira pod lupom - otvorena pitanja o održavanju aviona u Srbiji
Foto: Bizportal

Poslovanje Wizz Aira pod lupom - otvorena pitanja o održavanju aviona u Srbiji

17:07 Srbija
RFZO upozorio građane Srbije - ljudima masovno stižu obmanjujuće poruke
Foto: Shutterstock/Ken stocker

RFZO upozorio građane Srbije - ljudima masovno stižu obmanjujuće poruke

16:53 Srbija
Srbija sprema promene poreskog sistema - velike izmene PDV-a, akciza i poreza
Foto: Shutterstock/aileenchik

Srbija sprema promene poreskog sistema - velike izmene PDV-a, akciza i poreza

15:41 Srbija
Novo povećanje penzija do kraja godine - oglasio se direktor Fonda PIO
Foto: Studio Aurelia/Shutterstock

Novo povećanje penzija do kraja godine - oglasio se direktor Fonda PIO

14:56 Srbija
Tokom odmora možete primiti manju platu - poslodavac može korititi obračun koji se mnogima neće dopasti
Foto: Shutterstock/Igor Link

Tokom odmora možete primiti manju platu - poslodavac može korititi obračun koji se mnogima neće dopasti

13:10 Srbija

Najnovije

Najčitanije

0min

Država daje 108.000 mesečno - roditelji dobijaju do 65.000 i plaćene doprinose

15min

Turisti, oprezno - nova pravila za vozače u Austriji predviđaju kazne i preko 2.000 evra 

27min

Jeftinije od Grčke i Španije - točeno pivo 2,5 evra, ručak 12, ostrvo koje postaje letnji hit broj jedan

44min

„More je toliko prozirno...“ - porodica iz Srbije oduševljena skrivenim grčkim ostrvom

47min

"Božja ruka", lopte i trofeji - najskuplji fudbalski rariteti, prodati za milione

24H

Najjeftinija jadranska destinacija u našem komšiluku - kafa evro, ručak pet, a noćenje 35

20H

Novo povećanje penzija do kraja godine - oglasio se direktor Fonda PIO

1D

Gde je najčistija morska voda u Crnoj Gori - stigle važne informacije o kvalitetu mora

19H

Srbija sprema promene poreskog sistema - velike izmene PDV-a, akciza i poreza

21H

Rajaner prodaje karte za 15 evra

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,74
USD USD 101,55 101,86 102,16
CAD CAD 72,01 72,23 72,44
AUD AUD 71,42 71,64 71,85
GBP GBP 135,18 135,59 135,99
CHF CHF 127,15 127,53 127,91

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.945,00 €
ETH ETH 1.489,12 €
LTC LTC 38,25 €
DOT DOT 0,85 €
BCH BCH 172,69 €
LINK LINK 6,98 €
BNB BNB 508,19 €
XMR XMR 280,53 €
Powered by CoinGecko API