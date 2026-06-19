Berba malina je počela - ministarstvo poljoprivrede najavljuje kontrole

Iako se ova godina najavljuje kao dobra godina za voćare, predsednik Asocijacije proizvođača malina Srbije Dobrivoje Radović podseća da je prethodna godina donela značajne gubitke u proizvodnji zbog nepovoljnih vremenskih uslova i elementarnih nepogoda što je, kako navodi, ostavilo posledice na zasade i ovogodišnji rod.

"Suša je uzela svoj danak, ostali su kratki izdanci, a proizvodnja malina u Srbiji u 2025. godini iznosila je između 18.000 i 20.000 tona. Kada je reč o 2026. godini, sa prolećnim i jesenjim sortama očekujemo rod do 20.000 tona, ukoliko ne bude vremenskih nepogoda", navodi Radović, piše Biznis.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, ukupan prinos malina u Srbiji prošle godine iznosio je 73.571 tonu. Zvanični rezultati ukazuju na višegodišnji trend pada. U odnosu na 2024. godinu, kada je proizvedeno 94.026 tona, rod je prošle godine bio manji za 21,8 odsto, dok je u poređenju sa 2023. godinom, kada je proizvodnja dostigla 98.674 tone, zabeležen pad od 25,4 procenta.

Radović napominje da se navedene količine maline ne odnose na stvarnu domaću proizvodnju, već i na robu koja se uvozi u Srbiju, a potom izvozi, odnosno reeksportuje.

"Moramo da počnemo da govorimo o proizvodu koji se zaista proizvede u Srbiji. Ta količina u našoj zemlji nije proizvedena i ne možemo da se složimo sa pomenutom statistikom, jer sa terena imamo sve podatke. Reč je o robi koja je uvezena, a zatim izvezena iz Srbije", navodi on.

Ministarstvo poljoprivrede najavilo je kontrole malinjaka radi preciznije slike proizvodnje. Tim povodom resorni ministar Dragan Glamočić najavio je monitoring i obilazak dela zasada kako bi se dobila što realnija slika stanja na terenu i uporedili podaci iz eAgrara sa stvarnim stanjem proizvodnje.

Prema podacima koji se trenutno vode u sistemu, u Srbiji je prijavljeno oko 18.000 hektara pod malinom, dok se u javnosti pojavljuju različite procene stvarnih površina.

Otkupna cena maline kreće se od 400 do 450 dinara po kilogramu, što proizvođači ocenjuju kao nepovoljno stanje na tržištu.

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