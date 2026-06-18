Prvu fazu sporazuma potpisao je u sredu uveče tokom posete Versajskoj palati u Francuskoj. Tramp je potvrdio istorijski trenutak novinarima dok je napuštao večeru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

"Potpisano je, da. Potpisao sam ga u Versaju", rekao je on.

Detalje memoranduma o razumevanju SAD sa Iranom, koji predviđa okončanje sukoba i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ranije su objavili američki zvaničnici.

Tramp je održao dugačak govor u kojem je tvrdio da je svet pošteđen ozbiljnih ekonomskih poremećaja. Ali glavni pregovarač Irana ponovio je da će Teheran naplaćivati prolaz brodova kroz moreuz nakon perioda od 60 dana tokom kojeg, prema početnom sporazumu sa SAD, neće biti naknade.

"Ormuski moreuz neće vratiti u stanje pre rata“, izveštava Independent. „Iran ima pravo na suverenitet nad Ormuskim moreuzom i, naravno, mi ćemo naplaćivati usluge", rekao je Mohamed Bager Galibaf.

"Ovo je iranska pobeda"

U intervjuu za iransku državnu televiziju Pres TV, Galibaf, koji je takođe predsednik parlamenta, rekao je da su razgovori podstaknuti onim što je nazvao iranskom "pobedom na bojnom polju".

"Razlika između sadašnjih pregovora i prethodnih perioda je u tome što današnje pregovore podržava pobeda na bojnom polju, koju priznaju i naši prijatelji i naši protivnici", rekao je Galibaf.

Dodao je da je ključno pretvoriti vojne uspehe u trajan politički i pravni okvir koji bi služio interesima zemlje.

"Svaki rat koji se završi pobedom i ne rezultira pravnim i političkim dokumentom koji potvrđuje tu pobedu na kraju je beskoristan".

Iran i SAD će se sutra sastati u Švajcarskoj

Švajcarska vlada je saopštila da je plan da se predstavnici Sjedinjenih Država i Irana, zajedno sa Pakistanom, Katarom i drugim uključenim zemljama, sastanu u Burgenštoku u petak kako bi započeli razgovore o sprovođenju mirovnog sporazuma.

Nemačka priprema dva broda za moguće učešće u vojnoj misiji u Ormuskom moreuzu, rekao je u četvrtak nemački ministar odbrane Boris Pistorijus.

"Dok govorimo, naš minolovac Fulda i brod za snabdevanje Mozel prolaze kroz Suecki kanal prema Crvenom moru", rekao je novinarima po dolasku na sastanak ministara odbrane NATO-a u Briselu, piše tportal.

Pistorijus je naglasio da bi svako moguće učešće u operaciji čišćenja mina zahtevalo odobrenje Irana i Omana. Dodao je da će svaka odluka o misiji zavisiti od daljeg toka pregovora između Irana i SAD.

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