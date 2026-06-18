Govoreći na konferenciji VivaTech u Parizu, Bezos je odbacio sve češće zabrinutosti da će veštačka inteligencija zameniti veliki broj radnika i učiniti ljude viškom u ekonomiji.

"Znam da postoji mnogo zabrinutosti, uključujući i kod veoma pametnih ljudi, da će AI učiniti ljude suvišnim. Potpuno se ne slažem sa tim", rekao je Bezos.

On je naglasio da će veštačka inteligencija, po njegovom mišljenju, otvoriti nove mogućnosti i povećati potražnju za ljudima koji mogu da pretvaraju ideje u konkretne projekte i proizvode.

"AI će, zapravo, stvoriti nedostatak radne snage", dodao je on, piše Biznis insajder (Business Insider).

"Ljudi imaju beskonačno ideja, ali ih koči realizacija"

Bezos je istakao da svet ima ogroman potencijal ideja, ali da one često ostaju neostvarene zbog ograničenja u resursima i sposobnostima da se sprovedu u delo.

"Siguran sam da je svako u ovoj sali imao ideju za novi proizvod ili biznis, ali ona nikada nije realizovana jer je bilo preteško", rekao je on.

Prema njegovim rečima, ključni problem nije nedostatak ideja, već mogućnost njihove realizacije.

"Ako ubrzamo proces pretvaranja ideja u realnost, onda će sve postati moguće", poručio je Bezos.

AI kao pokretač novih industrija

Bezos veruje da bi veštačka inteligencija mogla da ubrza inovacije i stvori potpuno nove industrije, posebno u oblastima proizvodnje, tehnologije i preduzetništva.

On smatra da bi AI mogao da pomogne ljudima da lakše „izgrade“ svoje ideje, što bi povećalo potražnju za radnicima u novim sektorima.

Vizija budućnosti: industrija u svemiru

Govoreći o dugoročnoj budućnosti, Bezos je naveo da bi razvoj tehnologije mogao omogućiti širenje industrije van Zemlje.

U tom scenariju, rudarstvo asteroida i korišćenje resursa sa Meseca i bliskih nebeskih tela moglo bi da smanji industrijsko opterećenje na Zemlji.

"Ako svemirska putovanja postanu dovoljno pouzdana i jeftina, mogli bismo da prebacimo tešku industriju u svemir i vratimo Zemlju u stanje pre industrijske revolucije", rekao je Bezos.

Slične vizije i drugih tehnoloških lidera

Bezos nije jedini koji zamišlja budućnost van Zemlje. Ilon Mask je ranije govorio o svetu u kojem ljudi žive na Mesecu i Marsu, dok se u svemiru nalaze data centri i nove industrije, a putovanja na Mesec postaju uobičajena.

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