Tema je pokrenuta nakon što je jedan korisnik objavio račun iz apartmana na Crnogorskom primorju uz komentar da su "cene otišle u nebo, dok je usluga ostala ista”. Ubrzo su usledile stotine komentara ljudi koji su upoređivali troškove smeštaja, hrane, goriva i plaža u dve najpopularnije letnje destinacije među turistima sa Balkana.

Mnogi korisnici Redita smatraju da Crna Gora više nema status "povoljnog mora", koji je godinama važila među turistima iz Srbije i regiona.

"Išli smo u Budvu i iskreno, smeštaj nas je izašao skoro kao u Grčkoj. Restorani su čak bili skuplji nego prošle godine na Rodosu", napisao je jedan korisnik.

Drugi ističu da su dodatni troškovi postali najveći problem.

"Platiš kafu četiri evra, ležaljke i do 30 evra dnevno, parking posebno. Nekad si u Crnu Goru išao jer je bilo jeftinije, sada to više nije slučaj", navodi se u jednom od komentara koji je dobio veliki broj pozitivnih reakcija.

Ipak, deo korisnika brani Crnu Goru i navodi da blizina i mogućnost da se do mora stigne automobilom za nekoliko sati i dalje predstavlja veliku prednost, posebno za porodice.

Sa druge strane, brojni Redit korisnici tvrde da Grčka i dalje nudi bolji odnos cene i kvaliteta, naročito kada je reč o hrani, privatnom smeštaju i izboru destinacija.

"U Grčkoj još možeš da nađeš pristojan apartman i normalnu večeru za porodicu po razumnim cenama. Samo treba izbegavati najpopularnija ostrva", napisao je jedan korisnik.

Jedna Gornjomilanovčanka je početkom maja išla u Grčku, i, govoreći o cenama hrane, kaže da je, u odnosu na 2025, sve poskupelo. Pa čak i giros.

Posebno se izdvajaju mesta u severnoj Grčkoj, poput Halkidikija, za koja mnogi tvrde da su i dalje među najisplativijim opcijama za letovanje.

"Halkidiki je sasvim okej za budžet varijantu, samo treba izbegavati luksuzne beach barove i turističke zamke", stoji u jednom od komentara.

U diskusiji se često pominje i činjenica da su troškovi putovanja danas znatno viši nego pre nekoliko godina, zbog čega turisti sve pažljivije planiraju letovanje. Korisnici navode da više nije dovoljno gledati samo cenu smeštaja, već i troškove hrane, goriva, parkinga, ležaljki i svakodnevnih aktivnosti.

I dok jedni tvrde da je Grčka i dalje isplativija, drugi smatraju da Crna Gora ima prednost zbog kraćeg puta i manje logistike. Ipak, većina učesnika rasprave slaže se u jednom - razlika između cena u Grčkoj i Crnoj Gori danas je mnogo manja nego ranije.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju i postao svojevrsni zaključak cele debate.

"Nekad si išao u Crnu Goru jer je jeftino, u Grčku jer je lepše. Sad ideš tamo gde ti ostane više para", zaključio je jedan od komentatora.

