Kinesko automobilsko tržište suočava se sa sve većim pritiskom zbog žestoke konkurencije, ratova cenama i smanjenih državnih subvencija, a izvršni direktor kompanije Xpeng, He Sjaopeng, smatra da će na kraju opstati samo nekoliko najvećih proizvođača, piše Revija HAK.

Prema njegovim rečima, trenutno stanje u industriji nije održivo, jer se na tržištu pojavljuje ogroman broj novih modela, dok mnogi proizvođači prodaju automobile sa minimalnom zaradom ili čak sa gubitkom samo da bi opstali.

"Industrija će ponovo biti zdrava tek kada na sajmovima više ne budemo imali oko 150 novih modela automobila odjednom", poručio je prvi čovek Xpenga.

On smatra da budućnost pripada samo velikim kompanijama koje mogu godišnje da prodaju milione vozila i ostvaruju milijarde evra profita, poput globalnih giganata kao što su Toyota, Volkswagen Group, General Motors i Stellantis.

Iako nije naveo koje kineske marke imaju najveće šanse za opstanak, trenutno najveću prodaju beleži BYD, a među vodećim grupama su i SAIC Motor, Geely, Chery i Great Wall Motor.

