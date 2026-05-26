Dizajnirani su da traju ceo vek trajanja vozila, koji za većinu aktuelnih modela lako prelazi najmanje 300.000 kilometara. Udaljenosti koje uključuju stotine hiljada ili čak milione promena brzina takođe zavise od toga da li se obavljaju na otvorenom putu ili u gradu.

Međutim, vremenom su vozači sve više počeli da biraju automatske menjače umesto manuelnih, koji su jednostavno "pobedili". O kakvoj je pobedi reč, govori i prognoza analitičara iz britanske kompanije Vehicle Data Global (VDG), koji tvrde da će manuelni menjači nestati sa tržišta do 2030. godine.

Izumiranje manuelnih menjača je usko povezano sa prelaskom na električne automobile, koji obično koriste automatske menjače. Međutim, nestanak je takođe vođen preferencijom vozača ka jednostavnosti automatskih menjača.

Analitičari VDG-a predviđaju da će proizvođači automobila odbaciti tradicionalnu ručicu menjača pre potpune zabrane novih benzinskih i dizel automobila 2030. godine, sugerišući da će se to dogoditi u naredne tri godine.

Električna vozila ih već potiskuju, kažu, ali veruju da se "bliži trenutak" kada će "tvrda ekonomija" zauvek ukinuti manuelne menjače.

Ranije ove godine, pregled tržišta je pokazao da samo 23 odsto novih automobila koji su trenutno u salonima sada imaju ručicu menjača, što je pad u odnosu na oko 70 procenata pre deset godina.

Najnoviji podaci o registraciji automobila za ovu godinu takođe pokazuju da dizel postaje sve nepopularniji, čineći 4,8 odsto novih modela na putevima u Velikoj Britaniji.

Stoga, VDG predviđa da bi manuelni menjači i dizel motori mogli nestati sa tržišta automobila do kraja decenije, piše Jutarnji.hr/autoklub.

"Oba trenda ukazuju na gotovo istovremeni izumiranje do 2030. godine, jer proizvođači smatraju da su troškovi istraživanja, razvoja i proizvodnje neisplativi", navodi se u izveštaju koji je objavio ThisisMoney.

"Približava se tačka kada finansijska računica održavanja opcije ručnog menjača više neće imati smisla, s obzirom na troškove istraživanja i razvoja, sertifikacije i druge troškove povezane sa razvojem i usavršavanjem menjača, čak i ako na tržištu i dalje postoji izvesna potražnja. Na osnovu trenutnih trendova, između pet i 10 procenata automobila će teoretski i dalje imati ručni menjač do 2030. godine. Ali proizvođači će pažljivo razmotriti da li je ekonomski smisleno održavati programe ručnog menjača za taj minimalni tržišni udeo, dok će se istovremeno suočiti sa ogromnim pritiscima zbog zabrane motora sa unutrašnjim sagorevanjem i prelaska na električna vozila", rekao je Ben Hermer, direktor u VDG-u.

