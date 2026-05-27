Pred početak letnje sezone sve više vozača proverava stanje auto-klime, a serviseri upozoravaju da čekanje poslednjeg trenutka često dovodi do mnogo skupljih kvarova i popravki.

Punjenje klime od 3.000 do više od 10.000 dinara

Kako objašnjava auto-mehaničar Dragan M, klima uređaj ne bi trebalo automatski dopunjavati svake godine, već prvo uraditi pregled kompletnog sistema.

"Najveća greška je kada vozači čekaju da klima potpuno prestane da hladi. Tada kvar često bude mnogo skuplji. Klima treba da se proveri pre leta, a preporučuje se i dezinfekcija makar jednom godišnje zbog bakterija i neprijatnih mirisa koji se skupljaju u sistemu" - kaže Dragan M.

Prema rečima servisera, dopuna klime sa standardnim gasom R134a trenutno košta između 3.000 i 5.500 dinara.

Za noviji gas R1234yf potrebno je izdvojiti i više od 10.000 dinara, dok kompletan servis sa dijagnostikom može da dostigne oko 9.000 dinara, u zavisnosti od modela vozila i eventualnih kvarova, piše Informer.

Dezinfekcija i čišćenje posebno važni pred leto

Majstori upozoravaju da se u sistemima klima uređaja često skupljaju bakterije, vlaga i neprijatni mirisi, zbog čega preporučuju redovno antibakterijsko čišćenje.

Cena dezinfekcije i čišćenja klime trenutno se kreće od 2.000 do 3.000 dinara.

Serviseri savetuju i redovnu zamenu kabinskog filtera, posebno pred sezonu putovanja i visokih temperatura.

Ozbiljniji kvarovi mogu da koštaju stotine evra

Kada dođe do većih problema, poput zamene kompresora ili hladnjaka klime, troškovi značajno rastu.

Serviseri navode da cena zavisi od marke automobila i dostupnosti delova, pa pojedine popravke mogu da dostignu i nekoliko stotina evra.

"Vozači uglavnom dođu tek kada klima prestane da hladi, a tada popravka može da bude mnogo skuplja. Redovno održavanje i čišćenje produžavaju vek sistema i omogućavaju da klima radi bez problema tokom najvećih vrućina" - objašnjava auto-mehaničar.

Klima bi trebalo da radi i tokom zime

Prema preporukama servisera, klima uređaj bi povremeno trebalo uključivati i tokom zimskih meseci.

Na taj način sistem ostaje ispravan, a gumice i kompresor se ne isušuju, što može sprečiti ozbiljnije kvarove kada počnu letnje vrućine.

