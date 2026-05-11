Ne, nije u pitanju lagano ispiranje vlažnom krpom ili dubinsko čišćenje sedišta.

Video jasno pokazuje kako pere unutrašnjost automobila kroz otvorena vrata aparatom za pranje pod pritiskom i šamponom, prvo prednji, zatim zadnji deo, i na kraju temeljno sipa po prtljažniku.

Situaciju čini još apsurdnijom činjenica da zadnja registarska tablica visi polu-otkinuta, kao da automobil već neko vreme vodi težak život.

Video je izazvao lavinu komentara jer izgleda kao nešto između katastrofalnog pokušaja čišćenja i umetničkog performansa.

Ali iza cele priče krije se veoma zanimljivo pitanje - šta je ova žena zapravo pokušavala da postigne?

Neki ljudi zaista veruju da se moderni automobili mogu prati skoro kao kupatilo, posebno ako imaju kožni enterijer.

Jedini problem je što je moderan automobil, posebno luksuzni Mercedes poput CLA, praktično džinovski računar na točkovima. Ispod sedišta, pragova i tepiha nalaze se kilometri ožičenja, kontrolnih modula, senzora, pojačala audio sistema, konektora i elektronskih jedinica koje nisu dizajnirane za bilo kakav kontakt sa vodom, posebno ne direktnim mlazom visokog pritiska.

A, CLA generacije C117 (2013. do 2019.) je posebno osetljiv na vlagu. Ovaj automobil ima veliki broj elektronskih modula raspoređenih po podu i prtljažniku.

U najgorem slučaju, voda može završiti u ožičenju i izazvati beskrajan niz problema, od poludenja elektronike i grešaka senzora do potpunog otkaza pojedinačnih sistema.

Takođe je rizično temeljno potopiti prtljažnik, jer se u njemu nalaze i električne instalacije, senzori, osvetljenje, konektori i neki elektronski sistemi. Ako voda prodre ispod obloge ili se zaglavi u izolaciji i spojevima, problemi se mogu pojaviti tek nekoliko nedelja kasnije, od korozije kontakata do slučajnih elektronskih kvarova i problema sa osvetljenjem ili zaključavanjem.

Druga mogućnost je da je u pitanju bio pokušaj uklanjanja veoma ozbiljne prljavštine. Internet je odmah počeo da spekuliše o prosutim tečnostima, životinjama, buđi ili nekoj vrsti "biološke katastrofe" unutar automobila.

U takvim slučajevima ljudi ponekad pribegavaju ekstremnim metodama čišćenja. Naravno, neki komentatori su odmah zaključili da je u pitanju osveta partnera ili namerno uništavanje automobila. Iskreno, teško je potpuno odbaciti ovu teoriju. Količina vode i šampona koju žena sipa u automobil deluje više destruktivno nego higijenski.

Najzanimljivije u celoj priči je kako moderni automobili zapravo nisu otporni na takve stvari.

tari Mercedes iz osamdesetih godina prošlog veka bi mogao samo malo da zarđa i miriše na vlagu nakon ovoga, piše Jutarnji.hr/autoklub

Moderni CLA bi potencijalno mogao da završi na deponiji nakon takvog tretmana. I zato je video i urnebesan i bolan za gledanje. Internet vidi komediju, a svaki autoelektričar verovatno u tišini izračunava koliko bi popravka mogla da košta.

