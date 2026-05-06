Na jednoj od živopisnih serpentina koje se penju ka Furkapasu, alpskom prevoju u južnoj Švajcarskoj, na nadmorskoj visini od 2.300 metara, smešten je jedan od nekada najpoznatijih švajcarskih hotela - hotel Belveder, često nazvan glečerski hotel jer ste bukvalno mogli da zakoračite na glečer Rone sa njegovog ulaza.

Ovaj biser Alpa najbolje pokazuje klimatske promene koje su "opustošile" igralište bogatih i slavnih.

Hotel je sada trajno zatvoren, a tome je doprinela strašna činjenica da je izgubio svoju glavnu atrakciju. Galop klimatskih promena U stvari, glečer Rone star 11.000 godina toliko se povukao u poslednjih sto godina da se danas više ne vidi iz hotela.

Skraćena je za više od 1.300 metara, a njenu sudbinu pratile su i druge atrakcije Furkapasa, među kojima je najznačajnija prirodna ledena pećina na ušću glečera, koja se sa njom povukla iz doline.

Druga pećina, u blizini hotela Belveder, koja postoji od 1894. godine, uklesana je u jedan od najčistijih delova glečera Rone i proteže se oko 100 metara u dužinu, pretvarajući sunčevu svetlost u plavkasto, gotovo natprirodno iskustvo.

Zbog kretanja glečera, pećina se takođe mora ponovo iskopati svake godine. Sa očiglednim povlačenjem i topljenjem glečera, održavanje postaje sve teže, a turisti sve neradije plaćaju ulaznicu, plašeći se za sopstvenu bezbednost. S druge strane, led u pećini mora se veštački održavati, što je očigledno, i iskustvo više nije ono što je nekada bilo.

Tužan podsetnik na bolja vremena. Belveder je zatvoren 2016. godine i danas tužno stoji na svojoj krivini, sa daskama zakucanim na prozorima, kao da trepće. Jedna od prvih švajcarskih žrtava klimatskih promena, zbog svoje fotogeničnosti, i dalje uživa veliku popularnost u virtuelnom svetu i nezaobilazna je tačka za fotografisanje na putu ka Furkapasu.

Sa limenim ljubimcem u prvom planu i u maniru tajnog agenta 007, naravno. Put preko Furkapasa jedan je od najprepoznatljivijih i najnajuzbudljivijih švajcarskih planinskih puteva, nalazi se blizu švajcarsko-italijanske granice, otprilike na pola puta između Milana i Ciriha.

Put i hotel su čak imali epizodnu ulogu u filmu "Goldfinger" o Džejmsu Bondu iz 1964. godine, kada su se tu "jurili" kultni Aston Martin DB5 i Ford Mustang, a jedna od krivina je dobila ime - Džejms Bond Štrase kao podsetnik na to.

Hotel Belveder je izgrađen 1882. godine od strane hotelijerske porodice Zajler, a bogati gosti bi tamo provodili celo leto, pa je hotel proširen 1907. godine, čime je njegov kapacitet povećan na 90 kreveta.

Nigde drugde u svetu niste mogli da se tako približite glečeru i prenoćite u udobnim sobama sa fantastičnim pogledom na zaleđenu reku koja se spuštala duboko u dolinu. Otvaranje dve železničke pruge, Furka Oberalp i Glečer Ekspres, povećalo je broj turista, a posle Drugog svetskog rata još više ljudi je moglo da priušti automobil, pa čak i boravak u hotelu Belveder.

Ali šezdesetih godina prošlog veka, a posebno posle 1970. godine, broj gostiju je počeo da opada. Sve brži automobili su omogućavali da se dvodnevno ili trodnevno putovanje preko prevoja Furka završi za pola dana, pa je potreba za noćenjem smanjena, piše Punkufer.

Kao što su neka druga vremena donosila i druge turiste, donedavno je hotelski restoran i njegova terasa sa neverovatnim pogledom bili veoma živo mesto tokom sezone.

