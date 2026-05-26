Jedna od manjih evropskih država, Crna Gora, prepuna je neverovatnih prirodnih lepota koje na prvi pogled deluju gotovo nestvarno: od moćnih planinskih vrhova, slikovite obale i dramatičnih kanjona do mirnih jezera i istorijskih lokaliteta.

U tom bogatstvu prirode, jedan poseban dragulj nalazi se usred najvećeg jezera na Balkanu - tajanstveno ostrvo Grmožur, mesto koje krije priču o osmanskoj tvrđavi, zatvoru, legendama i retkim pticama.

Kamena atrakcija danas je dom brojnim vrstama ptica

Na granici između Crne Gore i Albanije nalazi se Skadarsko jezero. Njegov crnogorski deo od 1983. godine ima status nacionalnog parka i poznat je po izuzetnoj biološkoj raznovrsnosti, bogatom biljnom svetu i velikom broju ptičjih vrsta.

Ova kamena atrakcija nalazi se na severozapadu jezera, nedaleko od sela Godinje u opštini Bar.

Osmanlije su sa tvrđave kontrolisale jezerske puteve

Danas delimično obraslo trskom i divljom vegetacijom, bez stalnih stanovnika, ostrvo je decenijama bilo simbol izolacije, stroge discipline i gotovo filmskih priča o zatvorenicima i bekstvima.

Lokalno stanovništvo nazvalo ga je "Ostrvo zmija", dok su ga ornitolozi prozvali "Ostrvo ptica" jer je važno stanište mnogih vrsta, uključujući kormorane, čaplje, galebove i retkog dalmatinskog pelikana.

Ostrvce je nekada imalo sasvim drugačiju ulogu. Osmanlije su 1843. godine na njemu podigle tvrđavu kao deo odbrambenog sistema Skadarskog jezera, sa ciljem kontrole jezerskih i rečnih puteva koji su povezivali Skadar, Crmnicu i unutrašnjost Crne Gore.

Tokom Crnogorsko-osmanskog rata (1876 - 1878), Crna Gora je ostvarila pobede koje su dovele do teritorijalnog širenja. Grmožur je zauzet 24. januara 1878. godine, a ubrzo potom knez Nikola Petrović pretvorio je bivšu tvrđavu u zatvor za najteže prestupnike i političke protivnike.

Na ostrvo su slati samo oni koji nisu znali da plivaju, a prema legendama, isto pravilo važilo je i za čuvare, zbog čega nije bilo potrebe za dodatnim obezbeđenjem. Postoji i legenda da je stražar koji bi dozvolio beg zatvorenika morao zauzeti njegovo mesto u ćeliji.

Danas turistička atrakcija

Zatvor je funkcionisao do početka 20. veka. Nakon zemljotresa 1905. godine tvrđava je teško oštećena, zatvorski sistem je premešten, a ostrvo je napušteno.

Godine 1949. proglašeno je kulturnim dobrom Crne Gore i stavljeno pod zaštitu države.

Danas se do Grmožura može doći isključivo brodom iz Virpazara, a ostrvo je poznato kao mirna prirodna atrakcija i raj za posmatranje ptica, piše Putni kofer.

Nekada simbol kazne i izolacije, danas je mesto tišine, prirode i istorije koje spaja prošlost i sadašnjost Skadarskog jezera.

