U jugozapadnom delu Švajcarske nalazi se Sen Leonar, najveće podzemno prirodno jezero u Evropi. Nalazi se u srcu Alpa, tačnije u dolini reke Rone, i nalazi se na kratkoj vožnji od grada Siona.

Jezero je lako dostupno čak i javnim prevozom. Temperatura vode je oko 11 °C tokom cele godine, dok je vazduh u pećini nešto topliji, oko 15 °C. Površina jezera procenjuje se na oko šest hiljada kvadratnih metara, a neverovatan mir i tišina daju mu pomalo misteriozan karakter.

Podzemno jezero leži ispod vinograda koji pokrivaju obronke brda, otprilike 30 do 70 metara ispod površine. Dugačko je oko 300 metara i široko do 20 metara.

Nakon što se spustite pedesetak stepenica, stižete do drvenog mola, sa kog se može videti tamna površina jezera. Zbog činjenice da je pećina potpuno ispunjena vodom, jedini način da je vidite je čamcem. Tokom organizovanih tura koje traju oko pola sata, posetioci saznaju zanimljive činjenice o istoriji, geologiji i osobenostima jezera.

Pećina takođe ima zanimljive detalje poput izloženih gipsanih, škriljastih i mermernih stena, a možete čak i naići na ponekog slepog miša ili pastrmku koji su se prilagodili ovom neobičnom staništu. Iako lokalni vinogradari odavno znaju za postojanje podzemnih voda (čak su ih koristili i za hlađenje vina), pravo otkriće se dogodilo tek 1943. godine, nakon što je nivo vode opao.

Prvi istraživači, speleolozi Žan-Žak Pitar i Žak Dela Santa, ušli su u pećinu gumenim čamcem i izašli zapanjeni njenom veličinom i lepotom. Nekoliko godina kasnije, 1946. godine, jak zemljotres je dodatno spustio nivo vode i olakšao navigaciju, stvarajući uslove za turističke posete.

Prve ture su već organizovane 1949. godine, a tokom 1950-ih je postavljeno osvetljenje i razvijena infrastruktura, što je Sen Leonar brzo pretvorilo u jednu od najposećenijih prirodnih atrakcija u Švajcarskoj. Kako je nastalo podzemno jezero? Jezero je rezultat složenih geoloških procesa koji traju milionima godina.

Pećina je nastala u slojevima stena sa različitim svojstvima. Sa jedne strane su nepropusni škriljac i mermer, dok se između njih nalazi gips, porozna i vodorastvorljiva stena. Upravo je rastvaranje gipsa tokom hiljada godina dovelo do stvaranja podzemnih kanala i šupljina.

Kišnica, otopljeni sneg i podzemni izvori postepeno su proširivali ove kanale, stvarajući prostor koji se na kraju ispunio vodom. Zanimljivo je da formiranje podzemnog pejzaža nikada nije prestalo. Voda nastavlja da oblikuje unutrašnjost pećine, što znači da se jezero i danas polako menja.

Podzemni koncerti Pored turističkih tura, Sen Leonar je poznat i po jedinstvenim koncertima koji se održavaju na samom jezeru zbog izuzetne akustike.

Izvođači nastupaju na posebnom plovilu, dok publika sluša iz čamaca, okružena tamom i tišinom pećine.

Planirate posetu?

Lokacija: Kanton Vale, između Siona i Sijera, jugozapadna Švajcarska (Alpi, dolina Rone);

Radno vreme (2026): od 19. marta do 1. novembra, svaki dan od 10.00 do 17.00 časova.

Napomena: Potrebna je rezervacija unapred.

Cene: Odrasli: 12 evra, deca (5-15 godina) sedam evra i deca mlađa od pet godina - besplatno.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.