Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 22,21 milijardu evra, što je malo manje nego juče.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 23 u kategoriji "ekstremni strah", neznatno više od jučerašnjih 22 u istoj kategoriji.



Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 2,76 odsto na 1.570,15 evra, dok je vrednost bajnens koina (BNB) za 0,77 odsto na 502,12 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 1,41 odsto na 69,11 evra, a avalanš (AVAX) za 0,18 odsto na 5,89 evra.



Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je prošle nedelje zamenila tonkoin na berzi, porasla je za 3,2 odsto na 1,44 evra.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.



Najveći rast trenutno beleže kriptovalute SKL, KAT i DEXE, preneo je Tanjug.



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