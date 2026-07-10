Banka Rusije će 10. jula 2026. godine pustiti u opticaj modernizovanu novčanicu od 100 rubalja, izdatu 2026. godine”, navodi se u saopštenju pres-službe banke na njenom Telegram kanalu.

Novčanica je posvećena Centralnom federalnom okrugu. Na njenoj prednjoj strani prikazan je deo Spaske kule moskovskog Kremlja sa satom, dok se na poleđini nalazi Rževski memorijal sovjetskom vojniku, pišu Novosti.

Osnovne boje novčanice su maslinastozelena i narandžasta. Štampana je na belom papiru od pamuka i sadrži dve vrste zaštitnih vlakana: vlakna u boji sa naizmeničnim crvenim i plavim delovima, kao i siva vlakna.

Ranije je Centralna banka Rusije izdala prigodni srebrni novčić posvećen Ordenu slave. Njegova nominalna vrednost iznosila je tri rublje.



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