Nejpjido, glavni grad Mjanmara, ogromna je metropola sa oko milion stanovnika. Ali za razliku od većine gradova na svetu - ovde nećete čuti nikakvu buku niti upasti u gužvu, njegove ulice su sve samo ne žive, a noću čak i pomalo jezive.

Nejpjido je jedna od najneobičnijih prestonica na svetu, ali i najmlađa - izgrađena je u 21. veku, i to za samo tri godine (2002-2005). Podeljena je na "tematske" okruge - vojni, vladin, stambeni, komercijalni, diplomatski, verski, i naseljena je - bukvalno preko noći.

Kada je vojna vlada iznenada odlučila da preseli administrativni centar iz Jangona, mnogim civilnim i vojnim zvaničnicima je naređeno da se presele bez mnogo objašnjenja. Sam događaj se odvijao u velikoj tajnosti, što je dodatno doprinelo mistici koja, u manjoj meri, i danas boravi u ovom gradu.

Prvim strancima i novinarima, na primer, bilo je dozvoljeno da uđu u Nejpjido tek 2007. godine. Razlozi za izgradnju Nejpjidoa nikada nisu zvanično u potpunosti objašnjeni, ali postoje razne teorije. Jedna od najčešćih je da je nova lokacija bezbednija jer se nalazi duboko u zemlji, daleko od obale i potencijalnih pretnji spolja.

Takođe se veruje da je vlada želela da ima bolju kontrolu nad državnim institucijama i administracijom. Postoje i tvrdnje da su astrološki saveti igrali važnu ulogu u donošenju odluke, što ne zvuči sasvim neverovatno u kontekstu političke kulture Mjanmara. Nejpjido deluje gotovo nestvarno po izgledu.

Grad je izuzetno prostran, sa ogromnim avenijama i putevima koji su često gotovo potpuno prazni. Neki od ovih puteva imaju čak dvadeset traka, što dodatno naglašava osećaj praznine. Među najpoznatijim građevinama ističe se pagoda Upatasanti, monumentalna pagoda koja podseća na čuvene budističke hramove iz stare prestonice.

Uprkos modernoj infrastrukturi, univerzitetu i dobrim saobraćajnim vezama, svakodnevni život u Nejpjidou je prilično neobičan. Grad nema razvijen javni prevoz, pa se većina stanovnika oslanja na automobile.

Ulice su retko pune ljudi, a nema ni klasičnog gradskog života. Umesto živahnih pijaca i noćnog života, preovladava administrativna atmosfera, zbog čega mnogi ljudi grad vide više kao radni centar nego kao mesto za život. Stanovništvo Nejpjidoa uglavnom čine državni službenici, vojno osoblje i njihove porodice, kao i manji broj radnika u sektoru usluga.

Iako broj stanovnika nije mali, velika površina grada stvara utisak gotovo praznog prostora. Ilustracije radi, grad od oko milion stanovnika (između 900 hiljada i 1,2 miliona) je 13 puta veći od Zagreba. Grad takođe ima hotelsku zonu sa luksuznim smeštajem koja je uglavnom - zjapeće prazna. Turisti prirodno više vole da biraju istorijske destinacije u Mjanmaru i život.

Najpjido čak nema ni jasno definisan centar grada, što je još jedan dodatak njegovom, barem u pogledu urbanističkog planiranja, eksperimentalnom karakteru.

Danas nije potpuno zatvoren za strance i moguće je relativno normalno ući, posebno tokom perioda kada je zemlja otvorenija za turizam.

Međutim, u praksi ograničenja i dalje postoje i određene vladine zone ostaju zatvorene ili strogo kontrolisane. Nakon vojnog puča 2021. godine, bezbednosni uslovi i pravila za strance se često menjaju, pa je vredno informisati se o aktuelnim preporukama i mogućim ograničenjima pre planiranja putovanja.

