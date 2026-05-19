Aukcija je zakazana za novembar, a početna cena iznosi 247.000 evra. Makri je deo arhipelaga Ehinadi u Jonskom moru. Na ostrvu je ostalo svega nekoliko ruiniranih objekata: mala kuća, kapela i rezervoar za vodu.

Međutim, potencijalni kupci verovatno neće moći da pretvore ostrvo u luksuzno letovalište. Makri ima status rezervata prirode i deo je evropske ekološke mreže "Natura 2000". Zbog toga su tamo dozvoljeni samo minimalna infrastruktura i poljoprivredne aktivnosti, piše Euronews.

Drastičan pad cene

Makri je prvi put ponuđen na prodaju još 2022. godine za osam miliona evra, ali je nakon nove procene vrednosti postalo jasno da je, zbog ograničenja zaštite prirode, interesovanje investitora za ovo malo parče zemlje znatno manje. Usled popularnosti digitalnog detoksa i odmora bez interneta, privatna ostrva i dalje predstavljaju popularan segment turističkog tržišta.

Šta još ima u ponudi

Ako želite život na privatnom ostrvu, ne morate nužno da kupite jedno.

U Grčkoj je moguće iznajmiti privatno ostrvo Turquoise Private Island na Atinskoj rivijeri. Ova nekretnina sa 10 spavaćih soba i osam kupatila može da ugosti do 20 gostiju, do nje se stiže helikopterom, a gostima su na raspolaganju lični batler i privatni kuvar.

Ostrvo Tagomago, koje se nalazi na manje od kilometar od Ibice u španskim Balearskim ostrvima, takođe je dostupno za iznajmljivanje. Gosti imaju ekskluzivno pravo korišćenja ostrva površine 600.000 kvadratnih metara, na kojem se nalazi vila sa pet spavaćih soba, bazenom sa slanom vodom dugim 17 metara, spoljnim đakuzijem i teretanom.

Na raspolaganju su i menadžer ostrva koji organizuje osoblje, privatni kuvar, konobari i osoblje za održavanje.

Dalje od Evrope, Maldivi nude veliki broj opcija privatnih ostrva, kao i Karibi.

Najpoznatije je verovatno ostrvo Necker Island, u vlasništvu milijardera Ričarda Brensona. Posetioci mogu iznajmiti celo ostrvo za svoj boravak ili rezervisati pojedinačne sobe u određenim terminima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.