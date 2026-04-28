Reč je o eksperimentu koji će biti sproveden na tokijskom aerodromu Haneda Airport, a planirano je da traje do 2028. godine.
Roboti preuzimaju fizički najteže poslove
U okviru projekta, roboti će biti zaduženi za nošenje prtljaga i transport tereta po aerodromskoj platformi.
Cilj je da se ublaži hronični nedostatak radne snage, ali i smanji fizičko opterećenje zaposlenih.
U demonstraciji za medije prikazan je humanoidni robot visine oko 130 centimetara, koji samostalno gura teret i simulira rad na pisti.
Kako funkcionišu roboti
Prema navodima operatera projekta, roboti mogu da rade:
- dva do tri sata bez prekida
- nakon čega je potrebno punjenje baterije
Očekuje se da će u prvoj fazi obavljati rutinske i fizički zahtevne zadatke.
Ljudi i dalje imaju ključnu ulogu
Iz Japan Airlines naglašavaju da roboti neće u potpunosti zameniti zaposlene.
Ključne operacije i bezbednosni poslovi i dalje će ostati u rukama ljudi, dok će roboti pomagati u:
- transportu prtljaga
- radu na pisti
- čišćenju kabina aviona
Odgovor na rast broja putnika
Aerodrom Haneda godišnje opslužuje više od 60 miliona putnika, a broj putovanja konstantno raste.
U takvim uslovima, kompanije traže rešenja koja će povećati efikasnost i ubrzati operacije.
Uvođenje robota na aerodrome predstavlja važan korak ka automatizaciji i modernizaciji avio-industrije.
Ako se projekat pokaže uspešnim, humanoidni roboti bi u budućnosti mogli postati standardni deo rada na aerodromima širom sveta.
