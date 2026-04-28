Reč je o eksperimentu koji će biti sproveden na tokijskom aerodromu Haneda Airport, a planirano je da traje do 2028. godine.

Roboti preuzimaju fizički najteže poslove

U okviru projekta, roboti će biti zaduženi za nošenje prtljaga i transport tereta po aerodromskoj platformi.

Cilj je da se ublaži hronični nedostatak radne snage, ali i smanji fizičko opterećenje zaposlenih.

U demonstraciji za medije prikazan je humanoidni robot visine oko 130 centimetara, koji samostalno gura teret i simulira rad na pisti.

Kako funkcionišu roboti

Prema navodima operatera projekta, roboti mogu da rade:

dva do tri sata bez prekida

nakon čega je potrebno punjenje baterije

Očekuje se da će u prvoj fazi obavljati rutinske i fizički zahtevne zadatke.

Ljudi i dalje imaju ključnu ulogu

Iz Japan Airlines naglašavaju da roboti neće u potpunosti zameniti zaposlene.

Ključne operacije i bezbednosni poslovi i dalje će ostati u rukama ljudi, dok će roboti pomagati u:

transportu prtljaga

radu na pisti

čišćenju kabina aviona

Odgovor na rast broja putnika

Aerodrom Haneda godišnje opslužuje više od 60 miliona putnika, a broj putovanja konstantno raste.

U takvim uslovima, kompanije traže rešenja koja će povećati efikasnost i ubrzati operacije.

Uvođenje robota na aerodrome predstavlja važan korak ka automatizaciji i modernizaciji avio-industrije.

Ako se projekat pokaže uspešnim, humanoidni roboti bi u budućnosti mogli postati standardni deo rada na aerodromima širom sveta.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.