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Pošta Srbije pokreće novu digitalnu uslugu - otkriveno šta to znači za građane

Nova platforma predstavljena je kao važan korak u digitalnoj transformaciji poštanskih usluga.

Autor:  Dubravka Jovanović
10.06.2026.09:22
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Pošta Srbije pokreće novu digitalnu uslugu - otkriveno šta to znači za građane
Foto: Shutterstock | shuterstock
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Građani Srbije uskoro će moći da koriste novu digitalnu uslugu Pošte Srbije pod nazivom „ePoštar“, koja bi trebalo da pojednostavi dostavu dokumenata, obaveštenja i različitih pošiljki u elektronskom obliku.

Nova platforma predstavljena je kao važan korak u digitalnoj transformaciji poštanskih usluga, sa ciljem da korisnicima omogući bržu, jednostavniju i efikasniju komunikaciju sa institucijama i kompanijama, prenosi Kamatica.

Za prosečnog građanina to znači manje papirologije, manje čekanja i lakši pristup važnim dokumentima i obaveštenjima.

Šta donosi "ePoštar"?

Nova usluga uvodi mogućnost elektronske dostave dokumenata, pošiljki i zvaničnih obaveštenja, čime se deo komunikacije iz fizičkog prebacuje u digitalni prostor.

Sistem je zamišljen tako da poveže klasične poštanske usluge sa savremenim digitalnim rešenjima, omogućavajući bržu razmenu informacija između građana, privrede i državnih institucija.

Poseban značaj „ePoštar“ ima za razvoj elektronske trgovine, koja iz godine u godinu beleži rast u Srbiji. Brža obrada i dostava dokumentacije trebalo bi da unaprede iskustvo kupovine i poslovanja na internetu.

Manje papira, više dostupnosti

Jedan od glavnih ciljeva nove usluge jeste smanjenje upotrebe papirne dokumentacije i ubrzavanje administrativnih procedura.

U vremenu kada se sve više poslova obavlja elektronski, digitalna dostava predstavlja logičan korak ka modernizaciji usluga koje građani svakodnevno koriste.

Za mnoge će najveća prednost biti upravo dostupnost informacija i dokumenata bez potrebe za dodatnim odlascima na šaltere ili čekanjem fizičke pošte.

Nastavak modernizacije Pošte Srbije

Nova platforma deo je šireg procesa modernizacije poslovanja Pošte Srbije, koja poslednjih godina intenzivno razvija digitalne servise i logistička rešenja za savremene potrebe građana i privrede.

Od prve pošte otvorene u Beogradu 1840. godine do današnjih digitalnih usluga, poštanski sistem u Srbiji prošao je dug put razvoja.

Uvođenjem "ePoštara", Pošta Srbije nastavlja prilagođavanje savremenim tehnološkim trendovima, sa ciljem da korisnicima ponudi brže, jednostavnije i dostupnije usluge u digitalnom okruženju.

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