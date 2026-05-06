Detalj koji mnogi primete u avionu ima važno značenje - evo zašto stjuardese ovako sede

Iako mnogima deluje kao da stjuardese „sede na rukama“, iza ovog položaja krije se važna bezbednosna procedura.

Položaj koji putnici često primete

Dok se putnici smeštaju i pripremaju za let, kabinsko osoblje prolazi kroz niz procedura koje imaju jedan cilj – maksimalnu bezbednost tokom najkritičnijih faza leta.

Zato stjuardese tokom poletanja i sletanja zauzimaju poseban položaj na pomoćnim sedištima: sede uspravno, sa nogama čvrsto na podu i rukama položenim na butine ili ispod nogu.

Iako mnogima ovaj detalj izgleda neobično, stručnjaci objašnjavaju da je reč o standardnoj bezbednosnoj proceduri.

Šta je zapravo „položaj pripravnosti“

Kako objašnjava stjuardesa i nadzornica leta u kompaniji Cirrus Aviation Services, Ketrin Drosos, ovaj položaj koristi se tokom najosetljivijih trenutaka leta.

U ključnim fazama leta, naročito pri poletanju i sletanju, kabinsko osoblje proverava da li je kabina potpuno bezbedna, da li su putnici na svojim mestima, da li su dobili uputstva i da li su spremni. To im omogućava da se u potpunosti usredsrede na bezbednost tokom najosetljivijih delova leta - kaže Ketrin Drosos.

Zašto stjuardese drže ruke na butinama ili ispod nogu

Ono što putnicima često izgleda kao „sedenje na rukama“ zapravo je takozvani „brace position“, odnosno položaj pripravnosti za slučaj vanredne situacije.

To je namerno zauzet položaj za slučaj udara. Kabinsko osoblje sedi uspravno, sa nogama čvrsto na podu i rukama učvršćenim na butinama ili ispod nogu - objašnjava Drosos.

Ona dodaje da ovaj položaj ima važnu funkciju tokom turbulencija ili naglih pokreta aviona.

Taj položaj stabilizuje telo, smanjuje rizik od povreda pri naglim pokretima ili turbulenciji i obezbeđuje da su ruke odmah slobodne za reakciju ako bude potrebna evakuacija ili neka druga bezbednosna radnja, prenosi Kamatica.

Pravilo koje važi u gotovo svim avionima

Iako se detalji mogu razlikovati od kompanije do kompanije ili u zavisnosti od tipa aviona, osnovna svrha ostaje ista.

Tačan položaj ruku ili držanje može neznatno razlikovati od kompanije do kompanije ili u zavisnosti od tipa aviona, ali je svrha uvek ista: održati stabilnost, budnost i trenutnu spremnost tokom najkritičnijih faza leta - zaključuje Ketrin Drosos.

