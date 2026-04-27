"Radimo na uvođenju kupatila u sklopu apartmana u prvoj klasi. Želim da svi to čuju, kako bi svi požurili da vide kako mogu da ugrade kupatila u apartmane prve klase", rekao je na Samitu lidera avio-kompanija Kapa 2026 u Berlinu prošle nedelje, prenosi "National".



Putnici u prvoj klasi u avionu Erbas A380 moći će da koriste dve tuš kabine, salon i bar u avionu, imaju pristup luksuznim proizvodima, dok će na letovima Boing 777 biti nešto privatnije sa pojedinačnim manjim potpuno zatvorenim kabinama, koje su poput soba sa većom ponudom, bez pristupa tuš kabini.



Iako trenutno nijedna kompanija ne nudi privatno kupatilo za svakog putnika, Etihad ervejz od 2014. godine na odabranim letovima u avionu Erbas A380 u ponudi ima rezidencijski apartman sa dnevnom i spavaćom sobom, kao i kupatilom, a Singapur erlajns nudi sličan luksuz uz mogućnost spajanja više apartmana.



Osim unapređenja i inovacija za putnike prve klase, kompanije rade i na inovacijama za putnike u ekonomskoj klasi, prenosi Tanjug.



Kompanija Air New Zealand uvela je krevete na sprat za ekstremno duge letove po ceni od 100 dolara po satu, dok je Junajted erlajns pripremio koncept po nazivom "Relaxing Row" koji omogućava putnicima da pretvore red od tri ekonomska sedišta u ležaj koji se potpuno spušta, uz podlogu za dušek, premijum ćebad i dodatne jastuke.

