U vreme kada automobilska industrija utrkuje u razvoju električnih vozila, priča sa Kube pokazuje potpuno suprotan smer razvoja - povratak rešenjima iz prošlosti.

U malom gradu Agvakate, nedaleko od Havane, 56-godišnji mehaničar Huan Karlos Pino modifikovao je svoj stari automobil, poljski Fijat iz osamdesetih godina prošlog veka, tako da koristi ćumur umesto benzina.

Razlog nije eksperiment ili hobi, već čista nužnost. Poslednjih meseci Kuba se suočava sa ozbiljnom nestašicom goriva nakon što su Sjedinjene Američke Države obustavile isporuke nafte, što je dodatno pogoršalo već tešku energetsku situaciju.

U takvim okolnostima, benzin je strogo racionisan, a cene na crnom tržištu dostižu oko osam dolara po litru, što je nekoliko puta više od zvaničnih cena.

Zato se Pino okrenuo alternativi - ćumuru, koji je jeftiniji i lakše dostupan.

Kako funkcioniše automobil na ćumur?

Sistem koji je instalirao zasnovan je na tehnologiji poznatoj još iz Drugog svetskog rata - takozvanom generatoru na gas.

U praksi, ćumur se sagoreva u posebno dizajniranom rezervoaru, a dobijeni gas se zatim koristi kao gorivo za motor.

Pino je ceo sistem izgradio od improvizovanih delova - od starog rezervoara za gorivo do filtera napravljenog od metalne posude i stare odeće.

Automobil može da ide brzinom do 70 km/h, a u jednom testu je prešao više od 80 kilometara.

Iako takva rešenja danas deluju gotovo nezamislivo, ona su već bila široko korišćena u istoriji - posebno u vremenima rata i kriza kada gorivo nije bilo dostupno.

Kubanski slučaj pokazuje koliko brzo moderna mobilnost može postati luksuz kada dođe do otkaza snabdevanja energijom, piše tportal.

Za razliku od Evrope, gde se raspravlja o elektrifikaciji i smanjenju emisija, u nekim delovima sveta pitanje je mnogo jednostavnije - kako uopšte pokrenuti automobil.

