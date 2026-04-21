Kuk će postati izvršni predsednik upravnog odbora kompanije Apple, prenosi ABC njuz, a Ternus će mesto izvršnog direktora zvanično da preuzme 1. septembra, saopštila je kompanija.

Nakon objave, Kuk je rekao da mu je bila čast da vodi kompaniju, a za Ternusa koji će ga naslediti i koji je do sada bio viši potpredsednik za hardverski inženjering u kompaniji, rekao je da "ima um inženjera, dušu inovatora i srce da vodi s integritetom i čašću".

"On je vizionar čiji doprinosi tokom 25 godina ne mogu da se nabroje, i bez sumnje je prava osoba da vodi Apple u budućnosti", rekao je Kuk, prenosi Tanjug.

Kuk je izvršni direktor kompanije od 2011. godine, a pod njegovim vođstvom tržišna kapitalizacija porasla je sa približno 350 milijardi dolara na četiri biliona dolara.

Ternus radi u kompaniji od 2001. godine, a potpredsednik za hardverski inženjering postao je 2013. godine - radio je na nekoliko proizvodnih linija, uključujući iPad, AirPods i Apple Watch.

"Duboko sam zahvalan na ovoj prilici da nastavim sa misijom kompanije", rekao je Ternus, koji Kuka naziva svojim mentorom.

