Nagli rast cena nafte u svetlu rata protiv Irana je glavna vest, jer je za većinu posmatrača, ozbiljnost krize merljiva u dnevnim promenama vrednosti nafte "brent".

Neki analitičari su, međutim, počeli da ukazuju na potrese na tržištima đubriva, ali ispod ovih poznatih signala, ima nekoliko manje vidljivih, pa možda i značajnijih koji sada trepere "crveno". Otežana trgovina zbog rata na Bliskom istoku utiče na snabdevanje, a na spisku sirovina koje se nalaze u epicentru ekonomske krize su i dizel, aluminijum, sumpor i helijum.

Nafta je ključna za proizvodnju mnogih modernih tehnologija i čitavog niza proizvoda - od plastike, auto-delova, medicinskog materijala do ambalaže.

Nafta se nalazi u osnovi lanca snabdevanja petrohemijskim proizvodima i lako može da izazove haos ako je nema u ponudi. Prekidi u snabdevanju naftom već su se osetili u delovima Azije, čak su izazvali nestašicu plastičnih kesa u Južnoj Koreji. Koliko je situacija ozbiljna pokazuje i podatak da je Južna Koreja kupila rusku naftu prvi put za četiri godine.

Nekoliko velikih petrohemijskih kompanija, moraju da smanje proizvodnju ili zatvore postrojenja za preradu zbog nestašice sirovina. To je poremetilo snabdevanje plastikom i ambalažom, što je uticalo na proizvode od robe široke potrošnje do medicinskog materijala.

Dizel

Dizel je gorivo srednjeg destilata, što znači da je teže od benzina, ali lakše od lož ulja. Naziva se "gorivom realne ekonomije". Pokreće sve teške mašine i industriju: kamione, brodove, građevinarstvo, rudarstvo, poljoprivredu.

Posebno je zabrinjavajuća činjenica da cene dizela rastu brže od benzina u skoro svakoj energetskoj krizi.

Pošto je to ključno gorivo za teški transport, ima nisku elastičnost potražnje - što znači da će potrošači dizela nastaviti da ga kupuju čak i po višim cenama. Takođe, mnogo je teže brzo povećati preradu dizela. Rafinerije uglavnom rade sa visokom iskorišćenošću i imaju nefleksibilne pogone, što ograničava njihovu sposobnost da brzo reaguju na skokove potražnje.

Pošto je dizel gorivo za "realnu ekonomiju", skokovi cena mogu biti uglavnom inflatorni. Cene dizela su naglo porasle u SAD, ali i širom Evrope. Analitičari sada upozoravaju na potencijalnu nestašicu i mlaznog goriva i dizela ovog leta. Ova dva goriva se često grupišu zajedno kao srednji destilati i mogu se donekle zameniti ili mešati.

Aluminijum

Rat u Iranu izazvao je veliku krizu na globalnom tržištu aluminijuma koja bi mogla da se odrazi na više sektora. Konsalting kuća "Vud Makenzi" procenjuje da se globalno tržište suočava sa deficitom ponude do četiri miliona metričkih tona ove godine, što bi bio najveći deficit u više od 25 godina. "Džej Pi Morgan" je upozorio da je globalno tržište aluminijuma ušlo u "crnu rupu" ponude.

Prognozira se da će cene premašiti 4.000 dolara po toni, dok se inače cena kreće u rasponu između 1.500 i 2.500 dolara po toni.

Većina proizvođača aluminijuma u ​​Persijskom zalivu, koji čine oko devet odsto globalne ponude, nisu bili u mogućnosti da isporuče robu na svetska tržišta. U međuvremenu, raketni napad prošlog meseca oštetio je topionicu "Al Tavila" kojom upravlja kompanija "Emirejts global aluminijum". Najavljeno je da bi popravke mogle potrajati i do godinu dana.

Kako topionice troše zalihe sirovina, moguće je da će doći do obustavljanja proizvodnje. Zatvaranje topionice aluminijuma, međutim, nije puko isključivanje uređaja i njegovo ponovno uključivanje pritiskom na prekidač. Topionice rade non-stop na izuzetno visokim temperaturama. Ako se isključe, rastopljeni metal se stvrdnjava i oštećuje opremu.

Njihovo ponovno pokretanje je izuzetno skupo i tehnički izazovno, a ponekad zahteva i potpunu rekonstrukciju, piše RT Balkan.

Trenutno zapadni proizvođači snose najveći teret krize, delimično zbog politika svojih zemalja. Kina i Rusija su među glavnim svetskim izvorima aluminijuma, ali su obe isključene sa zapadnih tržišta zbog carina i sankcija.

Helijum

Helijum je neophodan u svetu visoke tehnologije. Ima važnu primenu u proizvodnji čipova za koju ne postoji laka zamena.

Trenutno je globalno snabdevanje helijumom značajno poremećeno. Rat je otežao i proizvodnju i transport helijuma. Lanci snabdevanja visokotehnološkom robom već osećaju posledice. Ako se sukob produbi, to bi moglo početi primetno da ometa proizvodnju robe kao što su elektronika, automobili, pa čak i pametni telefoni.

Proizvodnja helijuma je visoko koncentrisana u određenim zemljama. Katar, veliki dobavljač prirodnog gasa, proizvodi skoro trećinu globalne ponude, prema podacima Američkog geološkog zavoda. Međutim, industrijski grad Ras Lafan, najveće postrojenje za proizvodnju helijuma na svetu, pretrpeo je oštećenja od projektila početkom marta.

Vlada Katara procenjuje da će biti potrebno do pet godina da se postrojenje potpuno popravi.

Iako su prevoznici neke robe preusmerili brodove oko Rta Dobre Nade, mnogo dužom, ali potpuno neopterećenom rutom, to nije toliko održivo za helijum, koji se transportuje u specijalizovanim kontejnerima. Tokom dugih putovanja, helijum se neizbežno zagreva i "ključa".

Sumpor

Poremećaji na tržištima đubriva privukli su veliku pažnju, ali manje pažnje je posvećeno glavnim komponentama sirovina za đubriva: sumporu. Ovaj "kralj hemikalija" je još jedan od veoma potcenjenih inputa koji održava stvari u funkciji i obezbeđuje obilje hrane širom sveta.

Kada se jednom pretvori u sumpornu kiselinu, koristi se u đubrivima i preradi metala, kao i u mnogim farmaceutskim proizvodima. Zaliv čini otprilike 45 odsto globalne ponude, što znači da poremećaj već ima posledice i u poljoprivredi i u metalurgiji. Problem pogoršava činjenica da sumpornu kiselinu nije lako niti brzo zameniti.

Još jedna slabost je to što se ne skladišti u velikim količinama, pa kada se isporuke zaustave, problemi mogu nastati prilično brzo. Zbog toga se potrošači bore za skupe spot ponude - što se na kraju odražava na inflaciji cena hrane.

Cene sumpora su naglo porasle od početka rata protiv Irana, a sada zemlje preduzimaju mere da zaštite svoja tržišta. Turska je najavila zabranu izvoza sumpora, dok Indija navodno takođe razmatra ograničenja izvoza.

Globalna ekonomija je krhka koliko i složena.

Kako kaže analitičar Zoltan Pozar, "globalni lanci snabdevanja funkcionišu samo u mirno doba, ali ne i kada je svet u ratu".

Splet višestrukih prepreka na ključnim tačkama mogao bi da pokrene kaskade kriza koje bi nanele značajan i trajan bol celoj ekonomiji. Niko mnogo ne razmišlja o helijumu ili sumporu kada svet "gori".

Ali ovi i mnogi drugi inputi, goriva i sirovine su ono što održava globalnu ekonomiju i njihova nestašica brzo može da se pretvori u krizu.

