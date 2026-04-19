Ovo je veoma važno mesto koje vodi ka alpskom prevoju Saint Gotard, koji povezuje severnu i južnu Švajcarsku i predstavlja važnu saobraćajnu vezu između srednje Evrope i Italije.

Izgradnja mosta na ovom mestu nekada se činila nezamislivom. U srednjem veku nije bilo modernih načina za premošćavanje širokih i dubokih ponora između surovih, strmih stena i iznad podivljale reke. Čak i kada bi stanovnici napravili neki pokušaj, odroni kamenja i poplave bi ga uništili, piše Punkufer.

Most u zamenu za jarca

Legenda kaže da je ovde bilo toliko teško izgraditi most da se sam đavo ponudio da ga napravi — po čemu je most i dobio ime. Zauzvrat je tražio dušu prvog bića koje njime prođe. Stanovnici su pristali, ali čim je most bio gotov, umesto čoveka preko njega su pustili jarca. Đavo je pobesneo i odlučio da uništi tek izgrađeni most. Dohvatio je ogroman komad stene i nameravao da ga baci na most. Pre nego što je to uspeo, susreo je redovnicu koja je na kamenu nacrtala krst — u nekim pričama starica ga je poškropila svetom vodom — nakon čega je ispustio kamen i pobegao. I danas se u blizini mosta može videti taj komad stene, poznat kao Teufelsstein ili „Đavolji kamen“.

Prvi most bio je drveni i, prema nekim zapisima, izgrađen je 1230. godine. U 16. veku zamenjen je kamenim mostom koji je oštećen tokom Napoleonic Wars. Današnja verzija mosta izgrađena je 1958. godine.

Moderna konstrukcija napravljena je od armiranog betona, a spolja je obložena kamenom kako bi se bolje uklopila u okolinu. Most ima dve saobraćajne trake i omogućava kretanje vozila u oba smera.

Švajcarski umetnik Hajrih Daniot naslikao je upečatljiv mural đavola i jarca na steni u blizini mosta, kao omaž legendama u vezi sa njim. Iako je sredinom prošlog veka bio kritikovan kao previše radikalan, danas je prepoznatljiv simbol koji turisti rado fotografišu.

