Ona je poručila da je Srbija otvorena za razgovore, kao i da se svakodnevno radi na iznalaženju dugoročnog rešenja, dok se NIS ne ukloni sa liste sankcija.
Poseban fokus bio je na novim projektima koji mogu doprineti jačanju energetske sigurnosti, diversifikaciji izvora snabdevanja i razvoju moderne energetske infrastrukture.
"Sa Sjedinjenim Američkim Državama imamo sporazum o strateškoj saradnji u energetici što je ujedno i prvi strateški sporazum između naše dve zemlje koji je odličan okvir za saradnju, posebno u gasnom, hidro i sektoru obnovljivih izvora energije", napisala je Đedović Handanović.
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je rok za pregovore o prodaji ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 6. juna.
Srbija traži stabilno rešenje za NIS - u toku razgovori sa SAD o investicijama i sankcijama
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa izvršnim direktorom američkog Nacionalnog saveta za energetsku dominaciju Bele kuće Džerodom Ejdženom o širenju i jačanju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u energetskom sektoru, a jedna od tema bile su i sankcije koje je američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) uvela Naftnoj industriji Srbije.
"Zahvalila sam na odlaganjima koje smo do sada dobili i još jednom naglasila značaj koji NIS ima za naš budžet, ekonomiju i snabdevenost tržišta, samim tim i za normalno fukcionisanje građana i privrede", napisala je Đedović Handanović na Instagramu.
