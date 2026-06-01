"Zahvalila sam na odlaganjima koje smo do sada dobili i još jednom naglasila značaj koji NIS ima za naš budžet, ekonomiju i snabdevenost tržišta, samim tim i za normalno fukcionisanje građana i privrede", napisala je Đedović Handanović na Instagramu.



Ona je poručila da je Srbija otvorena za razgovore, kao i da se svakodnevno radi na iznalaženju dugoročnog rešenja, dok se NIS ne ukloni sa liste sankcija.



Poseban fokus bio je na novim projektima koji mogu doprineti jačanju energetske sigurnosti, diversifikaciji izvora snabdevanja i razvoju moderne energetske infrastrukture.



"Sa Sjedinjenim Američkim Državama imamo sporazum o strateškoj saradnji u energetici što je ujedno i prvi strateški sporazum između naše dve zemlje koji je odličan okvir za saradnju, posebno u gasnom, hidro i sektoru obnovljivih izvora energije", napisala je Đedović Handanović.



Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je rok za pregovore o prodaji ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 6. juna.



