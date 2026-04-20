Nova pravila u avionu zbunila sve - obavezne čarape i zabrana parfema

Reč je o sistemu nazvanom „Skynest“, koji donosi krevete i u ekonomsku klasu, ali uz niz pravila i ograničenja.

Kako funkcionišu kapsule za spavanje

Kapsule će biti dostupne na avionima Boeing 787-9 Dreamliner koji saobraćaju na relaciji Okland – Njujork, jednoj od najdužih komercijalnih ruta na svetu.

Putnici će moći unapred da rezervišu četvorosatni termin za odmor, uz dodatnu doplatu od oko 495 novozelandskih dolara, pored cene karte.

U avionu će biti ukupno šest kapsula raspoređenih u trospratnom sistemu, a svaka je namenjena isključivo jednoj osobi.

Stroga pravila korišćenja

Kako bi se održali higijena i red, uvedena su striktna pravila:

Obavezno nošenje posebnih čarapa pre ulaska u kapsulu

Zabrana unošenja hrane i grickalica

Zabrana jakih parfema i mirisa

Nema deljenja ležaja niti dodatnih posetilaca

Posteljina se menja nakon svakog termina, a putnici su obavezni da tokom odmora vežu sigurnosni pojas.

Koliko su kapsule zapravo udobne

Svaki ležaj dugačak je oko 203 centimetra, što omogućava većini putnika da se ispruže. Međutim, prostor je vrlo ograničen – nema mogućnosti sedenja, a ulazak zahteva saginjanje ili puzanje.

Širina ležaja iznosi oko 64 centimetra u delu ramena i sužava se ka nogama, što znači da je prostor dizajniran isključivo za ležanje, piše Kamatica.

Novi trend u avio-industriji

Iako su krevetska sedišta već standard u biznis i prvoj klasi, ovo je prvi put da se sličan koncept uvodi u ekonomsku klasu.

Kompanija Er Nju Zeland ovaj potez vidi kao način da poboljša iskustvo putnika na dugim letovima, ali i da uvede nove izvore prihoda.

Zašto se uvodi ova novina

Uvođenje kapsula dolazi u trenutku kada avio-industrija trpi pritisak zbog rasta cena goriva i globalnih ekonomskih izazova.

Kompanija je već povećala cene karata i smanjila broj pojedinih letova, a ovakve inovacije vide se kao pokušaj da se poveća konkurentnost i profitabilnost.

Novi način putovanja

Na dugim letovima koji traju i do 18 sati, putnici će konačno imati priliku da odspavaju, iako u ograničenom prostoru i uz stroga pravila.

Zanimljivo je da kompanija već upozorava putnike i na mogućnost – hrkanja.

Kako navode, čepići za uši biće dostupni svima, uz šaljivu napomenu: „Statistički gledano, neko će to uraditi. Možda ćete to biti baš vi“.

