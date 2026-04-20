Biz Lifestyle

Nova pravila u avionu zbunila sve - obavezne čarape i zabrana parfema

San o udobnom spavanju u ekonomskoj klasi na dugim letovima uskoro bi mogao postati stvarnost. Avio-kompanija Er Nju Zeland uvodi inovativne kapsule za spavanje koje će putnicima omogućiti da se tokom leta odmore u potpuno ravnom položaju.

Autor:  Nina Stojanović
20.04.2026.09:37
0
Shutterstock
Ko vodi, a ko zaostaje - ekonomisti otkrivaju koje su najbogatije zemlje Evrope do 2030.
Foto: aileenchik/Shutterstock
 Ko vodi, a ko zaostaje - ekonomisti otkrivaju koje su najbogatije zemlje Evrope do 2030.
Prethodna vest
Letovanje pod znakom pitanja - Grčka ima ograničene zalihe goriva, šta to znači za turiste
Foto: Bilal Kocabas/Shutterstock
 Letovanje pod znakom pitanja - Grčka ima ograničene zalihe goriva, šta to znači za turiste
Sledeća vest

Reč je o sistemu nazvanom „Skynest“, koji donosi krevete i u ekonomsku klasu, ali uz niz pravila i ograničenja.

Kako funkcionišu kapsule za spavanje

Kapsule će biti dostupne na avionima Boeing 787-9 Dreamliner koji saobraćaju na relaciji Okland – Njujork, jednoj od najdužih komercijalnih ruta na svetu.

Putnici će moći unapred da rezervišu četvorosatni termin za odmor, uz dodatnu doplatu od oko 495 novozelandskih dolara, pored cene karte.

U avionu će biti ukupno šest kapsula raspoređenih u trospratnom sistemu, a svaka je namenjena isključivo jednoj osobi.

Stroga pravila korišćenja

Kako bi se održali higijena i red, uvedena su striktna pravila:

  • Obavezno nošenje posebnih čarapa pre ulaska u kapsulu
  • Zabrana unošenja hrane i grickalica
  • Zabrana jakih parfema i mirisa
  • Nema deljenja ležaja niti dodatnih posetilaca

Posteljina se menja nakon svakog termina, a putnici su obavezni da tokom odmora vežu sigurnosni pojas.

Koliko su kapsule zapravo udobne

Svaki ležaj dugačak je oko 203 centimetra, što omogućava većini putnika da se ispruže. Međutim, prostor je vrlo ograničen – nema mogućnosti sedenja, a ulazak zahteva saginjanje ili puzanje.

Širina ležaja iznosi oko 64 centimetra u delu ramena i sužava se ka nogama, što znači da je prostor dizajniran isključivo za ležanje, piše Kamatica. 

Novi trend u avio-industriji

Iako su krevetska sedišta već standard u biznis i prvoj klasi, ovo je prvi put da se sličan koncept uvodi u ekonomsku klasu.

Kompanija Er Nju Zeland ovaj potez vidi kao način da poboljša iskustvo putnika na dugim letovima, ali i da uvede nove izvore prihoda.

Zašto se uvodi ova novina

Uvođenje kapsula dolazi u trenutku kada avio-industrija trpi pritisak zbog rasta cena goriva i globalnih ekonomskih izazova.

Kompanija je već povećala cene karata i smanjila broj pojedinih letova, a ovakve inovacije vide se kao pokušaj da se poveća konkurentnost i profitabilnost.

Novi način putovanja

Na dugim letovima koji traju i do 18 sati, putnici će konačno imati priliku da odspavaju, iako u ograničenom prostoru i uz stroga pravila.

Zanimljivo je da kompanija već upozorava putnike i na mogućnost – hrkanja.

Kako navode, čepići za uši biće dostupni svima, uz šaljivu napomenu: „Statistički gledano, neko će to uraditi. Možda ćete to biti baš vi“.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
avion putnici pravila kapsula za spavanje

Najduži put na svetu prolazi kroz 14 zemalja, a putovanje traje mesecima
Foto: Stika/Shutterstock

19:25 | 0
Od Velikog petka novi režim na granicama EU - kreće puna primena EES-a
Foto: Shutterstock

13:12 | 0
EU uvodi stroža pravila za vozače - jedna vrsta vozila moraće da ima ugrađen novi uređaj
Unsplash

08:20 | 0
Novi rekord Er Srbije - u prvom kvartalu prevezla više od 800.000 putnika 
Foto:CSWFoto / Shutterstock.com

11:18 | 0
Istina o turističkim aranžmanima - šta zakon kaže o otkazivanju putovanja
Foto: Shutterstock/Zeluloidea

15:28 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Kineski roboti trčali polumaraton, ali jedva ostali "na nogama" (VIDEO)
Foto: Sergey Nivens/Shutterstock

11:57 Biz Lifestyle
Trka bogatih se ne smiruje, fudbaleri menjaju igru - od terena do vlasničkih fotelja
Foto: Dziurek/Shutterstock

08:04 Biz Lifestyle
Ne zovu ga slučajno "Đavolji most" - bio je pakao napraviti ga (VIDEO)
Foto: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock.com

13:32 Biz Lifestyle
Najduži put na svetu prolazi kroz 14 zemalja, a putovanje traje mesecima
Foto: Stika/Shutterstock

19:25 Biz Lifestyle
Peglica na ćumur - svet ne veruje šta vozi ovaj čovek
Foto: mekcar/Shutterstock.com

14:34 Biz Lifestyle
Antonela unajmila baštovana, pa zažalila - platila 400 evra za dva sata rada
Foto: Shutterstock | Shutterstock

14:20 Biz Lifestyle
Predstavljena inovativna rešenja za avionska sedišta - njihova konstrukcija privukla veliku pažnju (FOTO)
Printscreen/Youtube/Cyn

13:40 Biz Lifestyle
Bacate pare svaki dan - ako kućne aparate podesite na navedeni režim rada uštedećete stotine evra 
Foto: Shutterstock

12:47 Biz Lifestyle
BMW, mercedes, sve jači od jačeg - konobarica kupila 10 luskuznih automobila u roku od 8 dana
Foto: jittawit21 / Shutterstock.com

12:37 Biz Lifestyle
Ima ga svaki frižider - skrivena funkcija štedi struju i do 20 odsto 
Foto: Shutterstock

10:55 Biz Lifestyle

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,31 99,61 99,91
CAD CAD 72,57 72,78 73,0
AUD AUD 71,18 71,39 71,61
GBP GBP 134,25 134,65 135,06
CHF CHF 126,78 127,16 127,54

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.413,00 €
ETH ETH 1.943,33 €
LTC LTC 46,33 €
DOT DOT 1,06 €
BCH BCH 373,12 €
LINK LINK 7,80 €
BNB BNB 528,91 €
XMR XMR 299,96 €
Powered by CoinGecko API