Proizvođači će morati da ispune dodatne uslove i obezbede nove sertifikate kako bi izvoz u zemlje Evropske unije mogao nesmetano da se nastavi.

Stočari sa kojima smo razgovarali smatraju da domaći proizvođači već sada rade po visokim standardima i da nova pravila neće predstavljati veliki problem, piše Blic.

Nataša Jankov, koja se bavi govedarstvom, ističe da se kontrole na farmama redovno sprovode i da je najvažnije da proizvodi budu zdravstveno bezbedni.

"Redovno kontrolišemo stoku i spremni smo za nova pravila. Važno je da proizvodi budu zdravi i pri uvozu i pri izvozu", kaže Jankov.

Slično mišljenje deli i Sofija Plavšić, koja se takođe bavi govedarstvom. Iako njena farma direktno ne izvozi proizvode u Evropsku uniju, mleko proizvode za kompaniju čiji proizvodi završavaju na evropskom tržištu.

"Smatram da nova pravila neće doneti velike probleme, jer je domaća hrana izuzetno kvalitetna", navodi Plavšić.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručuje da Srbija mora da prati promene koje dolaze iz Evropske unije i da se domaća proizvodnja već godinama prilagođava evropskim standardima.

"Što se tiče promena regulativa u Evropi, svaki dan se nešto novo dešava. Mi moramo biti spremni na to. Srbija se drastično promenila u odnosu na prošlost, idemo u korak sa svetom i novim promenama. Mi smo zemlja koja mnogo više izvozi nego što uvozi proizvoda, a Evropska unija je tržište na koje najviše izvozimo. Upravo je to najveća potvrda kvaliteta naših proizvođača", rekao je Glamočić.

Nova evropska pravila deo su borbe protiv prekomerne upotrebe antibiotika u stočarstvu, a cilj je bezbednija proizvodnja hrane i usklađivanje sa standardima koji se primenjuju na tržištu Evropske unije.

