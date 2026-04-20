"Potpuno smo obezbeđeni dva meseca. Ako se plovidba u Ormuskom moreuzu ne obnovi, situacija će kasnije postati teža", rekao je za Katimerini visoki rukovodilac u sektoru rafinerije.

Grčka ima četiri rafinerije, u Aspropirgosu, Elefsini, Solunu, sa ukupnom proizvodnjom osnovnih naftnih proizvoda koja premašuje domaću potražnju.

Više od 50 odsto proizvodnje se izvozi, dok sigurnosne rezerve prelaze obavezne količine za pokrivanje potražnje za 90 dana, piše Tanjug.

Plovidba Ormuskim moreuzom, kojim prolazi oko 20 odsto svetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom, zaustavljena je od kraja ferbruara, kada je počeo sukob između Sjedinjenim Američkih Država i Izraela sa Iranom.

