Dobra vest je da za to nisu potrebna dodatna ulaganja — već samo malo discipline i promena navika u vožnji.

Uz pravilnu strategiju, moguće je smanjiti potrošnju benzina i dizela i do 20 odsto, što na duže staze donosi ozbiljnu uštedu.

„Laka noga“ na gasu pravi najveću razliku

Način na koji vozite direktno utiče na potrošnju goriva.

Nagla ubrzanja i kočenja značajno povećavaju potrošnju, dok postepeno ubrzavanje i održavanje ritma vožnje daju najbolje rezultate.

Gas „do daske“ od semafora do semafora može da udvostruči potrošnju.

Ako unapred vidite da se saobraćaj zaustavlja, pustite gas i usporite motorom umesto naglog kočenja. Savremeni automobili u tim trenucima ne troše gorivo, prenosi Biznis Kurir/Citymagazin.

Pritisak u gumama – mali detalj, velika ušteda

Nepravilno napumpane gume povećavaju potrošnju goriva više nego što mnogi misle.

Prenizak pritisak stvara veći otpor i troši više goriva, dok previsok smanjuje stabilnost vozila.

Zato je važno da pritisak u pneumaticima uvek bude u skladu sa preporukama proizvođača.

Klima i otvoreni prozori – šta je isplativije

Klima uređaj dodatno opterećuje motor i može povećati potrošnju goriva.

U gradskoj vožnji, pri manjim brzinama, često je isplativije otvoriti prozore.

Međutim, na brzinama većim od 80 km/h, otvoreni prozori narušavaju aerodinamiku vozila, pa je tada bolje uključiti klimu.

Isto važi i za krovne nosače — ako vam ne trebaju, skinite ih jer povećavaju otpor vazduha.

Konstantna brzina štedi gorivo

Vožnja ujednačenom brzinom jedan je od najefikasnijih načina za uštedu.

Na magistralnim putevima idealno je voziti između 70 i 90 km/h, dok je na auto-putu optimalna brzina između 110 i 120 km/h.

Svako prekoračenje značajno povećava potrošnju goriva.

Održavanje vozila i višak tereta

Tehnički ispravno vozilo troši manje goriva.

Redovna zamena ulja, filtera i svećica može smanjiti potrošnju i do 10 odsto.

Takođe, nepotreban teret u vozilu povećava opterećenje i potrošnju, pa je preporuka da iz automobila uklonite sve što vam nije potrebno.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.