Prema njegovim rečima, šok izazvan geopolitičkim tenzijama i sukobima na Bliskom istoku mogao bi da potraje i dodatno oslabi već krhku ekonomsku situaciju.
„Ova kriza još jednom pokazuje...“
Ministar je najavio da će na predstojećem sastanku Međunarodni monetarni fond razgovarati sa kolegama iz drugih zemalja i međunarodnih institucija o merama za stabilizaciju tržišta.
"Ova kriza još jednom pokazuje da moramo postati nezavisniji i otporniji na krize", rekao je Kligbajl i dodao da će na sastanku predstaviti program reformi nemačke vlade i pozvati na investiranje u Nemačku.
Fokus na podršku građanima i privredi
Planirano je da razgovori obuhvate i konkretne korake za ublažavanje posledica rasta cena energenata.
Cilj je pružanje ciljane pomoći građanima i kompanijama koje su najviše pogođene poskupljenjima i nestabilnošću tržišta.
Saradnja sa partnerima i podrška Ukrajini
Klingbajl je najavio i razgovore sa Jens Stoltenberg o nastavku finansijske podrške Ukrajina.
Ova tema ostaje važan deo šire ekonomske i bezbednosne strategije evropskih zemalja.
MMF smanjuje prognoze rasta
Dodatni pritisak dolazi i od slabijih ekonomskih projekcija.
Međunarodni monetarni fond smanjio je prognoze rasta nemačke ekonomije, predviđajući stopu od 0,8 odsto za ovu godinu i 1,2 odsto u narednom periodu.
To ukazuje na usporavanje najveće evropske ekonomije u uslovima globalne neizvesnosti.
