Najava pregovora SAD-a i Irana oborila cene nafte

Referentna nafta Brent pala je za više od 4,3 odsto, na oko 95 dolara po barelu.

Istovremeno, američka sirova nafta WTI zabeležila je još veći pad — skoro sedam odsto — i spustila se na ispod 92 dolara po barelu, prenosi Trading Economics.

Novi pregovori mogu promeniti tok tržišta

Prema dostupnim informacijama, u toku su razgovori o organizovanju nove runde pregovora pre isteka dvonedeljnog prekida vatre.

Izveštaji sugerišu da bi naredni susret mogao biti održan u Pakistan.

Iako tokom vikenda nije postignut konačan dogovor, najava nastavka dijaloga bila je dovoljna da tržište reaguje i obori cene.

Tramp pooštrio mere, Saudijska Arabija traži diplomatiju

Nakon neuspešnih pregovora, Donald Tramp najavio je blokadu iranskih isporuka nafte, što je dodatno zakomplikovalo situaciju.

S druge strane, Saudijska Arabija pozvala je SAD da ukinu blokadu i vrate se diplomatskim rešenjima.

Upozorenje IEA: mogući pad potražnje

Međunarodna agencija za energetiku upozorava da bi aktuelni sukob mogao ozbiljno da utiče na globalnu potražnju za naftom.

Prema njihovim procenama, postoji mogućnost da se ove godine zabeleži prvi pad potražnje još od pandemije.

Takođe ističu da trenutne cene možda još ne odražavaju puni obim poremećaja na tržištu.

Proizvodnja pala, transport ugrožen

Rat je već ostavio posledice na energetsku infrastrukturu i transportne rute.

Saobraćaj kroz Ormuski moreuz ozbiljno je ograničen, što dodatno destabilizuje tržište.

Istovremeno, podaci OPEK+ pokazuju da je proizvodnja u martu pala za čak 7,9 miliona barela dnevno.

