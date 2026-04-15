Najava pregovora SAD-a i Irana oborila cene nafte

Cene nafte zabeležile su oštar pad nakon signala da bi Sjedinjene Američke Države i Iran mogli da nastave pregovore, što je odmah uticalo na globalno tržište energenata.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug15.04.2026.08:08
Referentna nafta Brent pala je za više od 4,3 odsto, na oko 95 dolara po barelu.

Istovremeno, američka sirova nafta WTI zabeležila je još veći pad — skoro sedam odsto — i spustila se na ispod 92 dolara po barelu, prenosi Trading Economics.

Novi pregovori mogu promeniti tok tržišta

Prema dostupnim informacijama, u toku su razgovori o organizovanju nove runde pregovora pre isteka dvonedeljnog prekida vatre.

Izveštaji sugerišu da bi naredni susret mogao biti održan u Pakistan.

Iako tokom vikenda nije postignut konačan dogovor, najava nastavka dijaloga bila je dovoljna da tržište reaguje i obori cene.

Tramp pooštrio mere, Saudijska Arabija traži diplomatiju

Nakon neuspešnih pregovora, Donald Tramp najavio je blokadu iranskih isporuka nafte, što je dodatno zakomplikovalo situaciju.

S druge strane, Saudijska Arabija pozvala je SAD da ukinu blokadu i vrate se diplomatskim rešenjima.

Upozorenje IEA: mogući pad potražnje

Međunarodna agencija za energetiku upozorava da bi aktuelni sukob mogao ozbiljno da utiče na globalnu potražnju za naftom.

Prema njihovim procenama, postoji mogućnost da se ove godine zabeleži prvi pad potražnje još od pandemije.

Takođe ističu da trenutne cene možda još ne odražavaju puni obim poremećaja na tržištu.

Proizvodnja pala, transport ugrožen

Rat je već ostavio posledice na energetsku infrastrukturu i transportne rute.

Saobraćaj kroz Ormuski moreuz ozbiljno je ograničen, što dodatno destabilizuje tržište.

Istovremeno, podaci OPEK+ pokazuju da je proizvodnja u martu pala za čak 7,9 miliona barela dnevno.

Povezane vesti

„Ekonomska situacija je izuzetno krhka“ - Nemačka se sprema za skok cena
Shutterstock

„Ekonomska situacija je izuzetno krhka“ - Nemačka se sprema za skok cena

09:18 | 0
Srbija jača energetsku mrežu - novi projekti sa EU i veće rezerve gasa
Foto: Shutterstock

Srbija jača energetsku mrežu - novi projekti sa EU i veće rezerve gasa

18:25 | 0
Ratna šteta se meri milijardama - prihode od nafte Iran će preusmeriti na obnovu
Foto: Shutterstock/Sunshine Seeds

Ratna šteta se meri milijardama - prihode od nafte Iran će preusmeriti na obnovu

16:07 | 0
Možda vam stoje na tavanu - stare kasete koje danas vrede hiljade evra
Foto: Freepik

Možda vam stoje na tavanu - stare kasete koje danas vrede hiljade evra

15:35 | 0
Kineski tanker bez zaustavljanja prošao američku blokadu u Ormuskom zalivu 
Foto:Shutterstock

Kineski tanker bez zaustavljanja prošao američku blokadu u Ormuskom zalivu 

15:31 | 0
„Ekonomska situacija je izuzetno krhka“ - Nemačka se sprema za skok cena
Shutterstock

„Ekonomska situacija je izuzetno krhka“ - Nemačka se sprema za skok cena

09:18 Svet
Amazon ulaže milijarde u satelite - kupuje Globalstar i ulazi u trku sa Maskom
Foto: Shutterstock

Amazon ulaže milijarde u satelite - kupuje Globalstar i ulazi u trku sa Maskom

08:40 Svet
Važna odluka iz SAD - Lukoilu produžena licenca do 29. oktobra
Foto: Aleksandra Tokarz / Shutterstock.com

Važna odluka iz SAD - Lukoilu produžena licenca do 29. oktobra

08:00 Svet
Niko ih ne želi - zašto 50.000 novih Tesla skuplja prašinu na parkinzima
Foto: Kittyfly/Shutterstock

Niko ih ne želi - zašto 50.000 novih Tesla skuplja prašinu na parkinzima

19:26 Svet
Evropa na ivici krize - EU se suočava sa nestašicom goriva za avione
Foto: Shutterstock

Evropa na ivici krize - EU se suočava sa nestašicom goriva za avione

18:47 Svet
Operete veš i ne plaćate struju - Britanija uvodi neobičan sistem nagrada
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Operete veš i ne plaćate struju - Britanija uvodi neobičan sistem nagrada

16:20 Svet
Ratna šteta se meri milijardama - prihode od nafte Iran će preusmeriti na obnovu
Foto: Shutterstock/Sunshine Seeds

Ratna šteta se meri milijardama - prihode od nafte Iran će preusmeriti na obnovu

16:07 Svet
Kineski tanker bez zaustavljanja prošao američku blokadu u Ormuskom zalivu 
Foto:Shutterstock

Kineski tanker bez zaustavljanja prošao američku blokadu u Ormuskom zalivu 

15:31 Svet
Kraj prevara na tehničkim pregledima dolazi - šta će se promeniti
Foto: Anatoliy Cherkas/Shutterstock

Kraj prevara na tehničkim pregledima dolazi - šta će se promeniti

14:28 Svet
Francuska najbogatije "olakšala" za milijarde
Foto: Shutterstock

Francuska najbogatije "olakšala" za milijarde

14:02 Svet

Kursna lista

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 99,43 99,73 100,02
CAD CAD 72,13 72,35 72,56
AUD AUD 70,43 70,64 70,86
GBP GBP 134,4 134,81 135,21
CHF CHF 126,97 127,35 127,73

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.022,00 €
ETH ETH 1.970,37 €
LTC LTC 45,93 €
DOT DOT 0,99 €
BCH BCH 369,57 €
LINK LINK 7,67 €
BNB BNB 523,00 €
XMR XMR 288,65 €
Powered by CoinGecko API