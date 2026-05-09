U prevodu, policija konačno može da „piše kazne robotaksijima“.



To ipak nije isto kao kada se kazna uruči čoveku vozaču i autonomnom vozilu. Obaveštenje ulazi u regulatorni proces koji podrazumeva identifikaciju prekršaja i beleženje datuma, vremena, lokacije i registarske oznake. Proizvođač zatim mora da prosledi to obaveštenje Kalifornijskom odeljenju za motorna vozila (DMV u roku od 72 sata, osim ako DMV ne odredi drugačiji rok. Nakon toga država razmatra slučaj i odlučuje o eventualnim korektivnim merama, ograničenjima ili sankcijama.



Do sada je policija mogla da izdaje kazne samo vozaču. To je problem kada vozača zapravo nema. Novi zakon prepoznaje vozila kao učesnike u saobraćaju sa obavezama, a kompanije iza njih kao odgovorne subjekte kada sistem zakaže.



Novi zahtevi za autonomna vozila



Saobraćajni prekršaji su samo deo novog okvira. Kompanije koje upravljaju autonomnim vozilima moraće da:



- održavaju posebnu telefonsku liniju za hitne slučajeve dok su njihova vozila na javnim putevima



- obezbede da operater bude dostupan u roku od 30 sekundi



- omoguće dvosmernu glasovnu komunikaciju između spasilaca na terenu i udaljenog operatera



Takođe, u vanrednim situacijama vlasti mogu poslati geofensing poruke koje zahtevaju da autonomna vozila napuste ili izbegnu određeno područje u roku od dva minuta.



Ovo je posebno važno jer vozilo bez vozača koje je samo neprijatnost u normalnom saobraćaju može postati ozbiljan rizik u blizini vatrogasaca, hitne pomoći ili policijskih intervencija.



I druge države uvode pravila



Kalifornija nije jedina koja pokušava da reguliše ovu oblast.



U Arizoni zakon već predviđa da osoba koja podnosi dokumentaciju za autonomno vozilo može snositi kaznu ako vozilo krši propise.



Teksas uvodi sistem komercijalnih dozvola za autonomna vozila, koji postaje obavezujući od 28. maja 2026.



Ipak, potez Kalifornije ima posebnu težinu jer je to najveće tržište i testno okruženje za robotaksije u SAD. Posebno u gradovima poput San Franciska i Los Anđelesa.



Problemi u praksi



Problemi sa autonomnim vozilima već su zabeleženi:



U oktobru 2023, u San Francisku, vozilo sa ljudskim vozačem udarilo je pešaka i odbacilo ga na putanju robotaksija kompanije Kruz. Vozilo ga je potom udarilo i vuklo oko šest metara pre zaustavljanja. Američka agencija NHTSA kasnije je navela da Kruz nije u potpunosti prijavio ključne detalje, nakon čega je Kalifornija suspendovala dozvole za autonomnu vožnju te kompanije, piše Forbs.



U avgustu 2023, zvaničnici su naveli da su dva Kruz vozila blokirala ambulantno vozilo i odložila pružanje pomoći, što je kompanija osporila.



U junu 2024, policija u Finiksu zaustavila je vozilo kompanije Vejmo koje je prešlo u suprotnu traku zbog radova na putu. Policajac je zatim shvatio da nema vozača kome bi mogao da napiše kaznu.



Nova pravila u Kaliforniji predstavljaju važan korak ka tome da autonomna vozila ne budu izuzetak od saobraćajnih pravila. Umesto da se traži vozač koji ne postoji, odgovornost se prebacuje na kompanije i sisteme koji upravljaju vozilima.



Kako se tehnologija razvija, regulacija očigledno pokušava da sustigne realnost. I da obezbedi da i „vozači bez vozača“ snose posledice kada pogreše.



