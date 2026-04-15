Ukupna vrednost transakcije procenjuje se na oko 11,57 milijardi dolara, odnosno približno 9,8 milijardi evra.

Ulazak u borbu za satelitski internet

Ova akvizicija predstavlja veliki korak za Amazon u razvoju sopstvenog poslovanja u oblasti satelitskog interneta.

Kompanija na ovaj način jača svoju poziciju u trci sa SpaceX, čiji satelitski sistem već dominira tržištem.

Cilj Amazona je razvoj mreže satelita u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO), koja omogućava brži i stabilniji internet širom sveta.

Reakcija tržišta

Nakon objave, akcije Globalstara skočile su za više od 10 odsto, dok su akcije Amazona porasle za oko tri odsto, prenosi CNBC.

Šta Amazon dobija ovom kupovinom

Prema saopštenju kompanije, Amazon će preuzeti postojeće satelitske operacije, infrastrukturu i ključne resurse Globalstara.

To uključuje i licence za spektar sa globalnim ovlašćenjima, što predstavlja važan resurs za dalji razvoj mreže.

Planirano je da nova generacija satelita Globalstara radi zajedno sa postojećim sistemima Amazona.

Plan za 2028. godinu

Amazon očekuje da će zahvaljujući ovoj akviziciji razviti sopstveni sistem za direktan prenos podataka sa satelita na uređaje korisnika.

Raspoređivanje ove tehnologije planirano je za 2028. godinu.

Viši potpredsednik Amazona za uređaje i usluge, Panos Panaj, istakao je potencijal saradnje:

"Kombinovanjem dokazane stručnosti i snažnih osnova Globalstara i Amazonovih inovacija, kupci mogu očekivati bržu i pouzdaniju uslugu na više mesta"

