Večita dilema koja muči putnike u Srbiji jeste – da li rezervisati letovanje mesecima unapred i iskoristiti "first minute" popuste, ili čekati "last minute" u nadi da će se pojaviti neverovatno niska cena u poslednjem trenutku? Iako obe opcije zvuče primamljivo, ključno je razumeti suštinske razlike između njih, jer pogrešna procena može dovesti do nepotrebnih neugodnosti, gubitka željenog smeštaja ili čak ozbiljnog finansijskog gubitka.

Zašto je "first minute" najpovoljniji

Kako Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA), kaže, hotelijeri daju ogromne popuste s razlogom, piše Blic.

Prema rečima Aleksandra Seničića, "first minute" ponude se pojavljuju već krajem tekuće godine za narednu sezonu, a prvi ciklusi kreću već u oktobru i novembru. Objašnjava da su ove ponude apsolutno najpovoljnije zbog specifičnog načina poslovanja u turizmu.

- Hotelijeri i ljudi koji izdaju smeštaj žele da što pre dođu do novca za narednu sezonu, kako ne bi morali da uzimaju kredite za pripremu sezone, sređivanje objekata, nabavku opreme i druge troškove.

Iz tog razloga, prvi "first minute" popusti mogu biti jeftiniji i za 50 odsto u odnosu na ono što se očekuje u punoj sezoni - kaže Seničić.

On dodaje da ovi veliki popusti važe uglavnom u januaru, ali kako se sezona približava, procenti se smanjuju, da bi se ciklus definitivno završio krajem marta, kada popusti padaju na oko 20-25 odsto.

Od izbora sobe do zaštite od poskupljenja

Seničić ističe da je najveća prednost ranog bukiranja mogućnost potpunog izbora.

- Tada još uvek nema velikog broja rezervacija i možete birati i destinaciju, i objekat, pa čak i tip sobe u kojoj želite da boravite - kaže Seničić.

Pored toga, rane rezervacije su najbolji način da se neutrališu poskupljenja letovanja kojih će, prema njegovim procenama, biti i ove godine.

Ipak, Seničić upozorava na "drugu stranu medalje". Kod ovakvih aranžmana se najčešće zahteva uplata celog iznosa odjednom, a uslovi otkaza su veoma rigorozni.

- Svaka promena u odnosu na ono što ste dogovorili podleže troškovima, takozvanim penalima za otkaz, i to je uslov koji hotelijeri najčešće nameću - naglašava direktor YUTA-e.

"Kultura osiguranja": Lekcija koju smo naučili od zapadne Evrope

Seničić objašnjava da ovakav model planiranja nije naša specifičnost, već nešto što smo preuzeli sa Zapada, gde je to tradicija duga 30-40 godina. Kod nas je ovaj trend učestao poslednjih sedam-osam godina, dok smo ranije aranžmane uglavnom uplaćivali u periodu od januara do aprila uz znatno manje popuste.

Posebno važan segment je osiguranje od otkaza putovanja.

- U zapadnoj Evropi je stvar kulture da se prvo ugovori osiguranje, pa se tek onda uplaćuje aranžman. Na taj način su putnici dodatno zaštićeni - kaže Seničić.

On svima koji putuju preporučuje ovu polisu, čija je cena dva do pet odsto vrednosti aranžmana, a naročito porodicama sa malom decom i starijim osobama, kako bi zaštitili svoj novac u slučaju bolesti ili nepredviđenih okolnosti.

Revolucija u cenama: Veštačka inteligencija umesto čoveka

Kada je reč o tome kada je najbolje rezervisati putovanje, Seničić ruši stare mitove. Više ne postoji pravilo o „idealnom danu“, poput nekadašnjeg utorka za avio-karte. Danas cene diktiraju dinamički modeli i veštačka inteligencija.

- Avio-industrija je prva krenula sa dinamičnim cenama koje se menjaju i po nekoliko puta u toku dana. Što je veća potražnja, cene su veće, i to sada radi kompjuterski sistem sam - objašnjava Seničić.

Dodaje da isti model sada masovno koriste i hoteli.

- Može se desiti da vi uplatite hotel ujutru, a vaši prijatelji popodne isti smeštaj plate jeftinije ili skuplje, jer sistem formira cenu iz minuta u minut na osnovu trenutnog interesovanja tržišta.

Za one koji ipak čekaju poslednji čas, Seničić ima jasnu poruku: "Problem sa "last minute" ponudom je što ne znamo da li će je uopšte biti".

Ove ponude se pojavljuju tek 20 do 30 dana pre puta i obuhvataju isključivo smeštajne kapacitete koji nisu prodati.

- Popusti kod "last minute" ponuda se kreću od 10 do 15 odsto i nikada nisu tako veliki kao kod "first minute-a". Najveća mana je što ne možete mnogo da birate, već samo ono što je agencija oglasila kao preostalo. Često ono što putnici čekaju na kraju nikada i ne dođe u ponudu - kaže Seničić.

Prednosti i mane iz ugla putnika

Iako stručnjaci poput Seničića daju jasne smernice, turistički sajtovi koji pružaju savete putnicima dodatno razrađuju ove razlike.

Kod "first minute" opcija, vi ste gospodar svog odmora — birate apsolutno sve, od mesta u autobusu do pogleda sa terase. Ovi aranžmani su idealni za ljude sa jasnim stavovima koji već u januaru znaju gde žele da budu u avgustu.

S druge strane, "last minute" je opcija za avanturiste i zaposlene koji ne znaju unapred svoje slobodne dane. Ipak, treba imati na umu da kod ovih ponuda nema odloženog plaćanja – ceo iznos se plaća odmah.

Takođe, važno je znati da cene viza i aerodromskih taksi nikada ne potpadaju pod ove popuste. Turistički eksperti savetuju da, iako se kod "last minute-a" sve dešava u poslednjem trenutku, putnici ne smeju da žure, jer ishitrenost može dovesti do toga da zaborave bitne stvari.

