Dok Italija izdaje crvena upozorenja za 16 gradova, Velika Britanija se priprema za temperature koje bi mogle dostići i 40°C, uz zatvaranje škola i ograničenja putovanja.

Rekordne temperature i crvena upozorenja u Evropi

Italijansko ministarstvo zdravlja proglasilo je crveni nivo upozorenja za 16 gradova, uključujući Milano i Rim. U pojedinim delovima zemlje temperature već dostižu ekstremne vrednosti, dok se sličan scenario očekuje i u narednim danima širom kontinenta.

U Francuskoj, gde je zabeležen najtopliji dan u istoriji, vlasti upozoravaju da je više od 90 odsto stanovništva izloženo ekstremnim temperaturama koje se kreću između 39 i 41°C.

Velika Britanija pred istorijskim rekordom

Meteorolozi u Velikoj Britaniji upozoravaju da bi temperature u nekim delovima Engleske i Velsa mogle dostići 40°C.

Na snazi je crveno upozorenje koje pokriva područje od Londona do Svonsija i od Somerseta do Birmingema. Škole se zatvaraju, a građanima se savetuje da izbegavaju putovanja.

Meteorološka služba upozorava da bi kombinacija visokih temperatura i vlage mogla dodatno otežati uslove života.

Haos u saobraćaju i otkazani polasci

Ekstremne vrućine već izazivaju ozbiljne poremećaje u saobraćaju u Velikoj Britaniji. Železničke kompanije otkazuju i smanjuju broj polazaka, dok se putnicima savetuje da izbegavaju putovanja.

Pogođeni su i međunarodni vozovi, uključujući linije između Londona i Pariza, koje su delimično obustavljene.

Francuska: zatvaranje škola i opasnost na kupalištima

Francuska se suočava sa ozbiljnim posledicama toplotnog talasa. U poslednjim danima prijavljeno je više desetina slučajeva utapanja na neuređenim kupalištima.

Vlasti upozoravaju da se ekstremne temperature mogu zadržati i narednih dana, sa mogućim novim rekordima.

Širenje toplotnog talasa ka istoku Evrope

Toplotni talas se ne zadržava samo na zapadu Evrope. U narednim danima očekuje se njegovo širenje ka centralnoj i istočnoj Evropi.

Poljska, Mađarska i Hrvatska već uvode upozorenja najvišeg nivoa, dok meteorolozi predviđaju dalji rast temperatura.

Prognoza za ključne evropske gradove

U pojedinim evropskim prestonicama očekuju se ekstremne vrednosti: Pariz 41°C, Madrid 38°C, London 34°C, Rim 35°C, Berlin 31°C, Amsterdam 34°C, Brisel 36°C.

Stručnjaci upozoravaju da bi ovako visoke temperature mogle postati sve češće zbog klimatskih promena, piše Gardijan.

Stručnjaci ističu da je ekstremni toplotni talas rezultat kombinacije atmosferskih obrazaca i globalnog zagrevanja. Očekuje se da će visoke temperature potrajati još nekoliko dana, uz moguće nove rekorde širom kontinenta.

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