Broj stranih gostiju (238.992) bio je 9 odsto veći nego u maju 2025, dok je domaćih turista bilo 231.405, odnosno 5,8 odsto više nego u isto vreme prošle godine.

Domaći turisti su u maju ostvarili ukupno 628.639 noćenja ili 2,2 odsto više nego u isto vreme 2025, a broj noćenja stranih turista (580.784) bio je veći za 9,3 odsto nego u maju 2025, piše eKapija.

Najposećenije banje u maju bile su Vrnjačka Banja, Banja Vrdnik, Sokobanja, Banja Palić i Bukovička Banja, a od planinskih centara Zlatibor, Kopaonik, Fruška gora, Tara i Divčibare.

Najviše noćenja stranih turista bilo je iz Turske, a slede turisti iz Rusije i Bosne i Hercegovine.



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